Baufortschritt Richtung Norden: Ende Mai wird Zufahrt Marktstraße gesperrt

In der Königsbrunner Innenstadt schreiten die Bauarbeiten voran. Als Nächstes wird die Fahrbahn bei St. Ulrich verlegt und die Kreuzung Marktstraße gesperrt.

Die Arbeiten auf der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße verlaufen nach Plan, teilt die Stadt Königsbrunn mit. Sukzessive wandern mit dem Fortschreiten der Arbeiten in Richtung Norden auch Sperrungen und es ändern sich Einbahn-Regelungen. Zwischen dem Hotel Krone und dem Kreisverkehr Königsallee beginnen außerdem die Bauarbeiten der Wasserleitung auf der Ostseite, die Fahrbahn wird nach Westen verlegt. In der nächsten Etappe wird bis in den Herbst hinein der Kreuzungsbereich Marktstraße gesperrt.

"Seit gut einer Woche ist erneut die Zufahrt von der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße in die Heimgartenstraße gesperrt", sagt Jörg Kratzer, Leiter Tiefbau im Technischen Bauamt. Auf Höhe der Heimgartenstraße haben die Pflasterarbeiten begonnen. "Die Sperrung gilt für den gesamten motorisierten Verkehr sowie für Radfahrer und dauert voraussichtlich acht Wochen." Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kann bei der derzeitigen Einbahnstraßenregelung von Norden her von der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße nur noch nach rechts abgefahren werden.

Ärztehaus in der Heimgartenstraße bleibt zu Fuß erreichbar

Für den motorisierten Verkehr und Radfahrer wurde auf dem bisherigen westlichen Geh- und Radweg eine dreieinhalb Meter breite Fahrgasse eingerichtet. "Wir bedanken uns für die großzügige Geste der Metzgerei Stark, die in dieser Zeit ihr Grundstück kostenfrei und ohne Bedingungen als Zufahrt zu den Kaufarkaden zur Verfügung stellt“, sagt Kratzer. Die Grundstückseigentümer helfen sich dabei in einer nachbarschaftlichen Geste gegenseitig aus: Wenn anschließend die Zufahrt zur Metzgerei Stark hergestellt wird, kann diese über das Grundstück der Kaufarkaden erreicht werden. Der Gehweg auf der östlichen Straßenseite der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße bleibt begehbar, informiert die Stadt Königsbrunn. Auch das Ärztehaus in der Heimgartenstraße ist weiterhin von hier aus zu Fuß zu erreichen. Der Parkplatz beim Ärztehaus kann derzeit ausschließlich über die Von-Eichendorff-Straße angefahren werden.

Im Abschnitt zwischen dem Hotel Krone und dem Kreisverkehr Königsallee ist die Wasserleitung auf der westlichen Straßenseite fertiggestellt. Die Bauarbeiten werden jetzt auf die Ostseite bei St. Ulrich verlegt, wie die Stadtwerke Königsbrunn mitteilen. Auf der westlichen Straßenseite wird der Verkehr bis voraussichtlich 23. Juni einspurig in beide Richtungen geleitet. Für Fußgänger wird dann ein Notgehweg eingerichtet.

Das Baufeld wird Zug um Zug nach Norden erweitert. "Wenn weiterhin alles nach Plan läuft, wird voraussichtlich ab Ende Mai bis in den Herbst hinein der Kreuzungsbereich Marktstraße gesperrt", sagt Jörg Kratzer. "Dann sind der Marktplatz und das neue Bürgerservicezentrum nur noch von hinten, über die Von-Eichendorff-Straße erreichbar." Diese Sperrung wird auch Änderungen im Busverkehr nach sich ziehen. (AZ)

