Polizei und Judo sind sein Leben

Eigentlich absolvierte Johannes Daxbacher nach dem Realschulabschluss erst einmal ein Praktikum bei der Polizeiinspektion 1 im Rathaus in Augsburg. Doch nicht nur in seinem Heimatdorf Reinhartshofen war es ihm zu eng, sogar in der großen Stadt. Er wollte die große, weite Welt sehen. Weil er aber schon damals Judo mit Begeisterung betrieb und ihm die Idee, zur Polizei zu gehen, wegen der vielen Möglichkeiten dort gefiel, entschied er sich für diese Beamtenlaufbahn. „Sport und Dienst miteinander verbinden, das fand ich super“, erzählt Daxbacher, der in beiden Bereichen schnell vorwärtskam.

