Café Mosaik und Café Welcome in Königsbrunn bekommen Schwäbischen Integrationspreis

Bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kommen - und damit Integration fördern. Das bieten das Café Mosaik und das Café Welcome in Königsbrunn. Dafür wurden sie ausgezeichnet.

Der Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung Karl Straub und die Regierungspräsidentin Barbara Schretter verliehen auch in diesem Jahr im Rokokosaal der Regierung von Schwaben Integrationspreise, um gelungene Beispiele für erfolgreiche Integrationsarbeit zu würdigen. Mit den Preisen soll das ehrenamtliche Engagement ausgezeichnet werden, das oftmals im Verborgenen und ohne große Öffentlichkeitswirkung erfolgt. Die Preise werden bereits zum 17. Mal verliehen. Die Regierungspräsidentin gratulierte den Preisträgern: „Sie alle leben mit Ihrem großen Einsatz und leidenschaftlichem Engagement Integration und helfen auf die vielfältigste Art und Weise dabei mit, dass Menschen aus fernen Ländern Teil unserer Gesellschaft werden und damit auch unsere Werte teilen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.“

Das sind Café Mosaik und Café Welcome in Königsbrunn

Beim Café Mosaik und dem Café Welcome handelt es sich um zwei unmittelbare Begegnungsangebote des Helferkreises und Mehrgenerationenhauses in Königsbrunn. Die Angebote richten sich an Familien und Alleinstehende aus allen Nationen – mit und ohne Fluchthintergrund – und an alle in der Flüchtlingsarbeit ehrenamtlich Engagierten und Interessierten. Die Cafés bieten Raum für Gespräche, gegenseitiges Kennenlernen und Vernetzung. Die Geflüchteten können sich mit ihren Fragen niederschwellig an die ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und -helfer wenden und erfahren tatkräftige Hilfe und Unterstützung in individuellen Lebenslagen.