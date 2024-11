Das Warten aufs Christkind wird immer vielfältiger

Adventskalender sind das Sahnehäubchen der Vorweihnachtszeit. Fast jeder hat einen – quer durch die Generationen. Denn nicht nur Kinderaugen leuchten, wenn morgens das Türchen geöffnet werden kann und eine kleine Überraschung zum Vorschein kommt.

Ihren Ursprung haben die Kalender wohl im Jahr 1839, als der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern für die Bewohner seines Kinderheims jeden Tag eine Kerze aufstellte, zudem für jeden Adventssonntag eine größere. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine bunte Vielzahl an Kalendern entwickelt, sodass für jeden Geschmack und Geldbeutel das Richtige dabei ist. Es gibt Versionen für Traktoren-Fans, für Schmink-Enthusiasten, für Katzen oder Freizeit-Detektive. Neben den traditionell befüllten Produkten tummeln sich inzwischen hunderte Online-Adventskalender auf den Webseiten.

In Königsbrunn startet zum 1. Dezember das Adventskalenderfenster der Stadtbücherei. Leuchtende Sterne, kleine Schneeflocken, geschmückte Weihnachtsbäume, der Nikolaus, hübsch verpackte Geschenke: Kinder können noch bis Donnerstag, 28. November, ihre Basteleien in der Stadtbücherei abgeben. Für Leckermäuler bietet das Königsbrunner Café Müller, das auch in Schwabmünchen vertreten ist, einen Adventskalender mit Königsbrunn-Motiven.

Mit Adventskalendern Gutes tun

Wer in der Vorweihnachtszeit gerne etwas Gutes tun möchte, kann einen der beiden Adventskalender des Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe erwerben. Bereits im elften Jahr wird der Buchloer sowie Schwabmünchner Adventskalender angeboten. Die Erlöse aus dem Kalender kommen wohltätigen und gemeinnützigen Zwecken vor Ort zugute. So ermöglichte der Gewinn aus dem vergangenen Jahr etwa einen Zuschuss für die Anschaffung des Tafelbusses in Buchloe. Wie Jens Achtmann, Präsident des Lions Club Schwabmünchen-Lechfeld-Buchloe, erläutert, „sind alle gedruckten Exemplare echte Lose. Ob man mit seiner auf der Rückseite abgedruckten Losnummer gewonnen hat, kann auf unserer Homepage herausgefunden werden“. In Buchloe ist der Kalender für 2024 aktuell bereits ausverkauft, während in Schwabmünchen noch einige wenige Exemplare zu haben sind, so Achtmann.

Das Adventskalenderfenster zum Mitmachen Kinder, die mitmachen wollen, melden sich bitte in der Bücherei Königsbrunn: telefonisch unter der Nummer 08231/606-255 oder per E-Mail an stadtbuecherei@koenigsbrunn.de Das Kunstwerk sollte in der Größe DIN A4 bis DIN A3 sein Spätester Abgabetermin ist am Donnerstag, 28. November