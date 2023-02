Königsbrunn

Fasching ist in Königsbrunn so lebendig wie vor der Corona-Pause

Mit dem Geldbeutelwaschen endet in Königsbrunn jedes Jahr die Faschingssaison des CCK Fantasia. Wann dieser Brauch begonnen wurde, ist nicht mehr genau bekannt.

Plus Die Faschingssaison endet in Königsbrunn mit dem Geldbeutelwaschen vor dem Rathaus. Beim Team des CCK gab es viele müde, aber vor allem zufriedene Gesichter.

Von Adrian Bauer

Das offizielle Ende des Faschings erfolgt in Königsbrunn mit dem Geldbeutelwaschen vor dem Rathaus: Die Party-bedingt leergefegten Portemonnaies werden mit Wasser begossen, auf dass der Besitzer bald wieder flüssig sein möge. Außerdem erhält der Bürgermeister seine Rathausschlüssel zurück. In diesem Jahr hatte sich vor dem Rathaus eine rekordverdächtig große Gruppe von CCK-Mitgliedern eingefunden. Nicht wegen des großen Zusammenhalts lag ein zufriedener Ausdruck in den müden Gesichtern der Verantwortlichen des Carneval-Clubs: Der Fasching hat sich nach der Corona-Pause sehr lebendig zurückgemeldet.

