Die Pläne fürs Gelände der Königstherme bleiben in Königsbrunn umstritten

Der Anschluss an die Straßenbahn war ein Meilenstein für Königsbrunn. Zur Zukunft von Eisarena und Thermengelände (Bildmitte) gibt es unterschiedliche Vorstellungen.

Plus Der Stadtrat in Königsbrunn hat den Haushalt verabschiedet. Die Fraktionschefs loben die Investitionen. Kritik gibt es zum Thermengelände und zum Schwimmbad.

Von Adrian Bauer

Auf breite Zustimmung stieß der Königsbrunner Haushalt diesmal bei den Stadträten. Nachdem das Jahresbudget 2021 nur mit den Stimmen von CSU und Grünen verabschiedet worden war, gab es diesmal nur vier Gegenstimmen von SPD und BbK. Der Stellenplan für die Stadtverwaltung wurde einstimmig angenommen. Das Hauptaugenmerk bei den Investitionen liegt in diesem Jahr bei der Umsetzung der beschlossenen und teils begonnenen Projekten: Dazu gehören der Umbau der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße, die Fertigstellung der Schulsanierungen und der Kauf von weiteren Grundstücken. Läuft alles wie erhofft, muss die Stadt in diesem Jahr keine weiteren Kredite aufnehmen. Dass das klappt, liegt allerdings an einer Entscheidung aus dem Vorjahr.

