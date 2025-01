Festival lässt in der Matrix Rocker-Herzen höher schlagen

Ein furioser Konzert-Saisonstart 2025 findet in der Jugendfreizeitstätte Matrix in Königsbrunn mit dem „Rockafreeze“ statt. Am Samstag, 11. Januar, wollen acht Bands ordentlich einheizen. Rock, Alternative Rock, Deutschrock und eine Rock-Horror-Show sind angesagt.

Organisator Thomas Walk und eine 50-köpfige ehrenamtliche Crew aus Rockfans und Musikern haben das „Rockafreeze“ nach erfolgreicher Premiere 2024 erneut auf die Beine gestellt. „Viele Nachfragen und die Motivation des großartigen Teams lassen uns in die zweite Runde starten“, so Walk.

Diese Bands treten am 11. Januar in Königsbrunn beim Rockafreeze-Festival auf

„Tales of Tomorrow“ hat abgesagt. Die junge Augsburger Band „Murdogs“ springt spontan ein. Mit einer energiegeladenen Mischung aus neu interpretierten Rock- und Pop-Klassikern sowie eigenen Songs will die Band das Publikum begeistern. Für sie ist es ein Heimspiel, ihr Proberaum befindet sich in der Matrix.

Das Quartett „Crimson Crisis“ aus Offenburg bringt satten handgemachten Alternative Rock mit heftigen Gitarrenriffs auf die Bühne, gepaart mit der kraftstrotzenden Powerstimme von Sängerin und Songwriterin Johanna.

Bei „Abteilung Bock“ ist der Name Programm. Die vier Jungs aus Graben versprühen mit ihrem Deutschrock Freude und wollen die Gegenstimme der Nörgler-Gesellschaft sein.

Die jüngsten Musiker sind die der „Bloody Mainstreet“ aus Königsbrunn. Dass sie für Stimmung sorgen, haben sie schon als Vorband auf der Matrix-Bühne unter Beweis gestellt. Den Probenraum in der Matrix nutzen die Jugendlichen seit 2022 regelmäßig. Die Suche nach einem neuen Bassisten und einer Stimme gestaltete sich zwischenzeitlich nicht einfach und Auftritte blieben aus. Seit einigen Monaten vervollständigen nun Bassist Samuel (13) und Frontfrau Alisa (15) die Coverband. Die fünf haben sich aufeinander eingestimmt und sind heiß darauf, vor Publikum zu spielen. „Wir wollen wieder das Adrenalin auf der Bühne spüren und durchstarten“, erzählt der 15-jährige Leo. Mit großem Potenzial, voller Leidenschaft und Energie, zeigen sie auf der Bühne ihre Einflüsse von Bands wie „Guns‘N‘Roses“, „AC/DC“, „The Cult“ und „Velvet Revolver“.

Die vierköpfige Würzburger Band „Call It A Day“ wartet mit modernem Post-Hardcore, ohrwurmverursachenden Refrains und melodischen Strophen auf.

Gruselig-verrückte Musikkuriositäten verspricht „Das Budapester Puppenmuseum“ und entführt ihr Publikum auf eine aufregende Reise durch Licht und Schatten, Romantik und Sehnsucht, wo Traum und Wirklichkeit miteinander verschmelzen und in andere Welten entführt.

Eigentlich macht „Clear Blue Sky“ Alternative Rock. Aber anders als viele Genrekollegen kombinieren sie nicht nur klassischen Pop-Punk mit Elementen des Crossovers der 90er/2000er, sondern auch Aspekte, die eigentlich in der Metal-Musikwelt zu finden sind.

Eine energiegeladene Mischung aus eingängigem Rock mit melodischen Refrains und knackigen Metal-Elementen kennzeichnet den charakteristischen Sound von „Leaving Caroline“ aus München.

Erwartet werden 250 bis 300 Besucher. Tickets ab 15 Euro (ermäßigt ab 10) gibt es an der Abendkasse oder online bei Reservix. Einlass in der barrierefreien Matrix, Alter Postweg 2 in Königsbrunn, ist um 13.30 Uhr.