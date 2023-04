Junge Musiker und Besucher rocken das STAC-Festival

So haben sich die zwei Schülerbands im Matrix in Königsbrunn auf der Bühne bewährt. Was es sonst noch zu hören gab.

Rund 250 Festivalbesucher erlebten beim STAC-Festival in der Matrix einen entspannten, bunt gemischten musikalischen Abend regionaler Bands zwischen Newcomern und Profis. Auffallend waren mitunter die vielen jungen Besucher. Die beiden Schüler-Rock-Bands Raoul And The Band sowie die Königsbrunner Bloody Mainstreets hatten neben Familie und Geschwister auch zahlreiche Freunde aktiviert.

Vom anfänglichen Lampenfieber beim ersten großen Auftritt war bei den Bloody Mainstreets bereits nach wenigen Takten nicht mehr viel zu spüren. Die 13- bis 16-Jährigen rissen ihr Publikum mit fetzigen Rocksongs sofort in ihren Bann. Sie wagten sich auch an große bekannte Nummern wie "Turn Me Loose" von Loverboy. Cool und lässig kamen sie rüber, pushten sich auf der Bühne mit sicheren Gitarrenriffs, der kräftigen Stimme der 16-jährigen Frontfrau Sienna und dem 13-jährigen Leo, der gekonnt und rhythmisch seine Schlagzeugstöcke über die Trommeln und Becken wirbelte. Die Zuschauer feierten die fünfköpfige Königsbrunner Band, die in der Matrix den Probenraum nutzt. Auch Raoul And The Band punkteten mit lässigen Rocksongs, und der 15-jährige Sänger Raoul bestach mit seiner kräftigen Stimme.

Musiker aus Augsburg, München und Ulm spielen in Königsbrunn

Die fünf erfahrenen Musiker von Overclock aus Augsburg haben gleich zu Beginn mit kraftvollen Gitarren und Bass- und Drummlines Vollgas gegeben. Gut 80 Fans hatte die Alternative-Metal-Band zum STAC-Festival mitgebracht. Unter ihnen auch die beiden Töchter, drei und sechs Jahre, des Gitarristen Oliver Koller. Sie erlebten ihren Papa das erste Mal live auf der Bühne. Bandchef Koller verriet, dass nach CDs von 2017 und 2020 nun im Sommer 2023 das dritte Album in Eigenregie auf den Markt komme. Die "alten Hasen" von Overclock unterstützten vor Festivalbeginn mit ihrem großen Erfahrungsschatz die jungen Musiker beim Soundcheck, gaben Tipps und erklärten die Technik ihres Profiequipments.

Raoul And The Band ist ebenfalls eine Musiker-Kombo aus Schülern. Foto: Helga Mohm

Zu erwähnen ist, dass die sogenannte Backline von den Bands zur Verfügung gestellt wurde. Die Backline sind Teile von Beschallungsanlagen bei Konzerten von Musikern wie Gitarren- und Bassverstärker sowie das Schlagzeug. Diese wurden freundschaftlich allen Bands am Festivalabend überlassen. Die Münchner Jungs von Leaving Carolin überzeugten mit modernen rockigen Songs voller Dynamik. Roadstring Army aus Ulm präsentierte fetzigen Rock, Pop, aber auch gefühlsbetonte emotionale Stücke, die voller Energie steckten.

Das Trio John Gibson überzeugte mit beschwingtem Countrysound sowie frischem feinfühligen Popstücken. Der 26-jährige stimmgewaltige Sänger Johannes Scholz aus Klosterlechfeld, der unter dem Künstlernamen John Gibson bekannt ist und auch solo sehr erfolgreich unterwegs ist, spielt seit rund eineinhalb Jahren mit Moritz Sitte-Zöllner, 23, und Lukas Hundshammer, 23, aus Bodenmais im Bayerischen Wald. Für das Königsbrunner Publikum gab es neben altbekannten Coversongs auch eigene Songs voller Emotionen. Den Schluss machten die Münchner Jungs von Southern Deimos und feuern heftigen Thrash-Metal auf der Bühne raus.

Ohne Ehrenamt ist solch ein Festival nicht möglich

Ohne Ehrenamt läuft so ein Festival nicht, auf jeden Fall nicht für einen Eintrittspreis von sechs Euro und das für sieben Livebands. Nicole Kulig genießt den Flair auf Festivals und unterstützt das Zusammenkommen verschiedener Musiker und Menschen durch ihr ehrenamtliches Mitwirken an der Bar. Die hauptberufliche FOS-Lehrerin freut sich immer wieder, wenn sie Schüler trifft. Eventmanager Thomas Walk war begeistert von den vielen talentierten Musikern und dem gut besuchten Festivalabend und feierte seine ehrenamtliche Crew, ohne die es kein STAC-Festival in Königsbrunn geben würde.