Filmfestival in Königsbrunn: Filme mit lokalem Bezug

Heinz Förder, erster Vorstand des Königsbrunner Filmclubs, freute sich zu Beginn des Abends über die „wunderschöne Leinwand in diesem Kino. Wir möchten Ihnen zeigen, was wir als Filmer alles so machen.“ Zwischen den einzelnen Titeln plauderte Förder beim zweiten Filmfestival (und dem ersten im Kino) aus der Geschichte des Filmclubs, der aktuell 15 Mitglieder mittleren bis gehobenen Alters umfasst. Nach einem kurzen Dank an Kulturreferentin Marion Kehlenbach sowie Rebecca Ribarek vom Kulturbüro startete das Festival. Im Gepäck hatten die Amateurfilmer diesmal acht selbst erstellte Filme sowie das „Making of“ eines Spielfilms.

