Königsbrunn

vor 2 Min.

Globus will bauen, Dehner erweitern: Jetzt entscheidet der Stadtrat

In die Situation des Hochtief-Geländes an der Guldenstraße in Königsbrunn kommt Bewegung: Globus hat einen Bauantrag für einen Verbrauchermarkt eingereicht.

Plus Kommt Globus nun doch nach Königsbrunn? Der Bauantrag für ein Warenhaus wird im Stadtrat debattiert. Es könnte das Ende einer langen Hängepartie sein.

Von Adrian Bauer

2008 war ein spannendes Jahr: Mit Barack Obama wird erstmals ein Afroamerikaner zum US-Präsidenten gewählt, die Fußball-EM in Österreich und der Schweiz lockt Millionen zum "Public Viewing" und der Zusammenbruch der US-Bank Lehman Brothers befeuert eine globale Finanz- und Wirtschaftskrise. In Königsbrunn klopft in diesem Jahr erstmals die Firma Globus wegen des Baus eines neuen Verbrauchermarkts auf dem Hochtief-Gelände an der Guldenstraße an. Jetzt, 14 Jahre später und 11 Jahre nachdem der Stadtrat erstmals einen Bauantrag der Firma positiv beschieden hat, könnte das Projekt tatsächlich auf die Zielgerade einbiegen. Am Dienstag entscheidet der Stadtrat über einen neuen Bauantrag von Globus und über einen Antrag des Nachbarn Dehner gleich noch mit dazu.

