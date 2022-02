Königsbrunn

07:00 Uhr

Neuer Supermarkt für Königsbrunn: Globus will jetzt endlich bauen

Plus In Königsbrunn sollen neue Einkaufsmöglichkeiten entstehen: Globus will auf dem Hochtief-Areal bauen. Und was passiert mit dem ehemaligen Real-Gelände?

Von Adrian Bauer

Der Handel in Königsbrunn hat zuletzt eher wenig erfreuliche Schlagzeilen produziert. Am südlichen Rand der Innenstadt hat der Edeka-Markt geschlossen, weil die Betreiber keine ausreichende Zukunftsperspektive sahen. Motorradhändler Harald Finkl hat sich aus Platzmangel für einen Umzug nach Schwabmünchen entschieden. In der Tat hat die Stadt in Sachen Einkaufsmöglichkeiten einige Veränderungen angestoßen. Dazu gehört auch ein echtes Großprojekt, denn auf dem Globus-Gelände deutet sich nach vielen Jahren nun Bewegung an.

