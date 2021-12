Jugendliche steigen aus der Straßenbahn und schlagen zu

Bei einem Streit an der Straßenbahnhaltestelle Königsbrunn-Zentrum wurde ein 13-Jähriger geschlagen. Verantwortlich sollen Jugendliche aus einer größeren Gruppe sein.

Während die meisten Menschen die kostenlosen Fahrten zur Premiere der Straßenbahn in Königsbrunn genossen haben, suchte eine Gruppe Jugendlicher offenbar Streit. Wie die Polizei berichtet, stieg am Sonntag gegen 16.10 Uhr eine zehnköpfige Gruppe an der Haltestelle Königsbrunn-Zentrum aus einer Bahn der Linie 3. Auf dem Bahnsteig gerieten sie mit einem 13-Jährigen in Streit. Mehrere Mitglieder der Gruppe haben offenbar zugeschlagen. Der 13-Jährige habe dadurch aber keine schwereren Verletzungen erlitten, heißt es im Polizeibericht.

Die Gruppe machte sich in Richtung Bürgermeister-Wohlfarth-Straße davon. Die Polizei berichtet, dass es sich um junge Männer mit südländischem Aussehen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren gehandelt haben soll. Zeugen der Prügelei sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)