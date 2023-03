Klimaaktivisten machen ihrem Ärger Luft

Aktivisten des Augsburger Klimacamps waren am Mittwoch in Königsbrunn. Dort wollten sie vermeiden, dass ein Garten zerstört wird - und machten ihrem Ärger im Rathaus Luft.

Am Mittwochmorgen wollten die Aktivisten vom Augsburger Klimacamp den Kronengarten am Königsbrunner Europaplatz davor schützen, dass er zerstört wird. Er sollte Vorbereitungen einer Baustelle weichen. Sie wurden allerdings vor vollendete Tatsachen gestellt, als sie sahen, dass der Garten bereits am Dienstagabend, einen Tag vorher als geplant, abgeräumt wurde. "Wir sind empört. Es wurde eindeutig mitgeteilt, dass er am Mittwoch geräumt wird."

Die Beete des Kronengartens wurde einen Tag früher als geplant abgeräumt. Foto: Jana Korczikowski

Um ihrem Ärger Luft zu machen, stellten sie Grabeskreuze sowie Schilder auf und statteten Bürgermeister Franz Feigl einen Besuch im Rathaus ab: Sie leerten Erde auf seinen Schreibtisch. Nach wenigen Minuten löste die Polizei die Situation auf.

