Königsbrunner Gymnasiasten für ihr Radel-Engagement geehrt

Am Königsbrunner Gymnasium sind Schülerinnen und Schüler nicht nur fleißig geradelt. Sie haben sich auch Gedanken über eine fahrradfreundlichere Stadt gemacht.

2Sich für das Klima engagieren und sich fit halten" - dieser Devise waren die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6c und 6f von März bis August 2021 gefolgt. So versuchten sie, im Alltag so viele Wege wie möglich mit dem Rad zurückzulegen und auf das Elterntaxi zu verzichten. Jetzt wurden die Klassen nun als Preisträger der diesjährigen Klimatour geehrt und mit Preisen bedacht. Christian Ohlenroth vom VCD Augsburg überreichte an seiner ehemaligen Schule die Preise.

Die Schülerinnen und Schüler waren von März bis August mit ihrer Lehrkraft Alexandra Lickfett nicht nur 21.596 Kilometer, beziehungsweise 7775 Kilometer geradelt, sondern hatten im Rahmen des Geografieunterrichts auch je ein Projekt bearbeitet und eingeschickt. Diese wurden jetzt prämiert.

Klasse 6c gestaltet die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße autofrei

Die Klasse 6c hatte sich das Projektthema gewählt, eine Straße in der Nähe der Schule autofrei umzugestalten. Dabei fiel die Wahl auf die Bürgermeister-Wohlfarth-Straße. Es wurden Pläne diskutiert, um diese zu untertunneln und so einen reibungslosen Verkehrsfluss zu ermöglichen. Die Lerngruppe setzte dann Pläne und Bilder grafisch um, die zeigen konnten, wie der gewonnene Raum anders genutzt werden könnte. Als Preis erhielt jede Schülerin und jeder Schüler der Klasse eine Lichtanlage fürs Fahrrad.

Die Schüler der Klasse 6c des Königsbrunner Gymnasiums erhielten für ihren Einsatz Fahrradbeleuchtungen. Foto: Alexandra Lickfett

Die Klasse 6f hatte sich Gedanken gemacht, wie ihr Schulweg im Jahr 2050 aussehen könnte. Dazu wählte die Lerngruppe den fiktiven Schulweg eines Schülers auf dem Stadtplan aus. Verschiedene Schülerinnen und Schüler setzten Ideen zeichnerisch um und demonstrierten so, was sich baulich verändern würde, wie die Schule in Zukunft aussehen sollte und welche Fahrzeuge unterwegs sein würden. Der Preis für die Lernenden aus Klasse 6f war eine Fahrradtrinkflasche.