Mit lockerem Jazz ins neue Jahr

Wer an Silvester den guten Vorsatz gefasst hatte, sich öfter zu entspannen, konnte dies gleich am ersten Wochenende des neuen Jahres 2025 umsetzen. Dafür sorgten in der Kirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn die vielen Herren (sowie eine Musikerin) der in den 70er Jahren erstmals gegründeten und 2018 wiedervereinten Pfannschmidt Revival Bigband. Neben dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum im Altarbereich wurden Instrumente eingestimmt und Stühle für die Bandmitglieder zurechtgerückt. Pfarrer Bernd Leumann zeigte sich begeistert von den „ungewohnten Klängen in unserer Kirche.“ Golden glänzende Posaunen, E-Gitarren, ein Schlagzeug, ein Piano sowie mehrere Trompeten füllten den hellen Rundbau mit nach-weihnachtlichen Jazz-Klängen.

Musik kommt bei den Besuchern auch nach Weihnachten gut an

Auch bei den Zuhörern kamen Stücke wie „Winter Wonderland“, „Most wonderful time“ oder „All I want for Christmas is you“ offenbar gut an. Ein beschwingtes Gefühl war in der Kirche zu verspüren. „Wir würden diese Musik gerne öfter hören“, meinte beispielsweise Manuela Bentz. „Dadurch, dass das Konzert nach Weihnachten stattfindet, hat man eher Zeit dafür.“ Ihre Schwägerin Traudel Bentz, die für ein paar Tage aus Heidelberg angereist ist, pflichtet ihr bei: „Die Darbietung von altbekannten, festlichen Liedern in Swing und Jazz ergibt einen tollen Sound.“

Sabine Olbing singt ein Lied von Mariah Carey

Dazu trug maßgeblich die Sängerin und Musiklehrerin Sabine Olbing bei. Unter anderem präsentierte die langjährige Komponistin dem Publikum in Königsbrunn ein Lied von Mariah Carey. Daneben übernahm auch der Leadsänger der Pfannschmidt Revival Bigband, Rudolf Kraut, während des Auftritts einen Gesangspart. Wie Friedl Michelitsch, musikalischer Leiter der Kissinger Blasmusik, im Nachgang erzählte, „wurden wir sehr positiv aufgenommen. In Königsbrunn würde man uns für nächstes Jahr offensichtlich gerne wieder einladen.“ Ob die Jazzer dafür einen Termin einplanen können, sei derzeit noch ungewiss. Er könne sich das aber natürlich gut vorstellen, sagte Michelisch, der sich vor allem darüber freute, „dass besonders Pfarrer Leumann unseren Auftritt toll fand. Es ist unser Ziel, alle Zuhörer bestens zu unterhalten.“