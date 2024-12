Ein interkultureller Weihnachtsabend in Königsbrunn

Zu einem fröhlichen musikalischen Abend mit Weihnachtsstimmung hatte das Café-Welcome -Team des Helferkreises Asyl in Königsbrunn eingeladen. Bürgermeister Franz Feigl und einige Mitglieder des Stadtrats waren ebenso anwesend wie die Integrationslotsin des Landratsamtes, Astrid Zimmermann. Diese rief in einer kleinen Ansprache nochmals die Auszeichnung mit dem Schwäbischen Integrationspreis in Erinnerung, den das Team vom Café Welcome unter Leitung von Christoph Noller sowie der interkulturelle Treff Café Mosaik, initiiert und geleitet von Andrea Collisi, vor ein paar Wochen erhalten haben. Sie betonte, dass dies eine besondere Auszeichnung sei, auf die die beiden Initiativen stolz sein können.

Icon Vergrößern Auch auf Ukrainisch wurde gesungen. Foto: Thomas Roßmann Icon Schließen Schließen Auch auf Ukrainisch wurde gesungen. Foto: Thomas Roßmann

„Ich begleite und unterstütze im Landkreis seit zehn Jahren die Ehrenamtlichen im Bereich der Hilfe für Geflüchtete und ich muss immer wieder feststellen, Königsbrunn war als eine der ersten Kommunen sehr aktiv und blieb es bis heute, dazu darf ich auch im Namen des Landrates Martin Sailer nochmals gratulieren“, unterstrich Zimmermann. Im Gepäck hatte sie Sekt für alle, auch die alkoholfreie Variante. Es war das für diese Jahr letzte der monatlichen Café-Welcome-Treffen im Pfarrzentrum Maria unterm Kreuz. Im Anschluss fand die weihnachtliche Feierstunde statt. Der ukrainische Frauenchor „ Mavka“ sowie eine Gruppe eritreischer Christen trugen ihre jeweils typischen Weihnachtslieder vor und erzählten dazu den inhaltlichen Hintergrund sowie Bräuche und Gepflogenheiten. Deutsche Lieder umrahmten später die persönlichen und selbstverfassten Weihnachtserinnerungen von Claudia Deeney. Ein feines und reichhaltiges Buffet mit salzigen und süßen Speisen verschiedener Länder war die kulinarische Umrahmung dieses fröhlichen Zusammentreffens und intensiven Austauschs. (anco)