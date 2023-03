Königsbrunn

06:30 Uhr

Nach dem 100.000-Euro-Einbruch: Wie schützt man seine Wertsachen?

Plus Die Polizei sucht weiter nach den Einbrechern, die in Königsbrunn Geld und Schmuck erbeutet haben. Ein Experte gibt Tipps, wie man sein Eigentum am wirksamsten schützt.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Seit Ende Februar suchen die Ermittler der Kriminalpolizei Augsburg nach den Tätern, die in Königsbrunn in eine Wohnung eingestiegen sind und einen Tresor aufgebrochen haben. Darin befanden sich Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände im Wert von 100.000 Euro. Einen Durchbruch kann die Polizei noch nicht vermelden. Dafür geben Experten wertvolle Tipps, wie sich die Menschen bestmöglich vor Einbrüchen schützen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen