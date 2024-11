Poesie, Musik und Gaumenfreuden in Königsbrunn

Warum blühen Schneeglöckchen im Winter? Warum ist der Schnee weiß? Warum sind Nadelbäume auch im Winter grün? Solche Fragen kann man wissenschaftlich beantworten, dann kennt das Publikum am Ende die Fakten. Oder man erzählt eine Geschichte, in der Tiere, Pflanzen und sogar Schneeflocken sprechen können. Dann hört das Publikum gespannt zu und lacht oder schmunzelt und klatscht am Ende. Den zweiten Weg wählte der Märchenerzähler Jörg Widera-Fischer beim „Kulinarischen Vor-Advent“, einer Veranstaltung des Vereins „Kultur lebt in Königsbrunn“, kurz Klik, am Samstagabend. Widera-Fischer tritt regelmäßig im „Märchenzelt Augsburg“ auf. Er hatte Märchen ganz ohne Feen, Hexen und Prinzessinnen mitgebracht.

