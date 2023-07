Königsbrunn

06:00 Uhr

So lernen Kinder mit einer Beeinträchtigung an der Mittelschule Königsbrunn

Plus An der Mittelschule Königsbrunn gibt es Klassen für Kinder mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung. Was den Unterricht ausmacht und wie die Schüler lernen.

Von Anna Mohl

Es ist recht ruhig im Klassenzimmer der Mittelschule Königsbrunn, neun Kinder sind vertieft in ihre Arbeitsblätter. Lehrerin Maike Weiß geht von einem Kind zum andern, flüsternd hilft sie bei Fragen weiter. Aufmerksam schreibt Justus auf sein Blatt. Laura drückt an ihrem Rechenschieber herum, offenbar mit System. Ein ganz normaler Schulmorgen, wie in jeder anderen Schule auch. Aber etwas ist anders.

Denn die Kinder, die an diesem Morgen im Klassenzimmer versammelt sind, haben eines gemeinsam: Sie alle haben eine körperliche und geistige Beeinträchtigung und lernen daher nach dem Lernplan mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Mehrere sitzen im Rollstuhl, andere kommunizieren mit einem "Talker", einem Sprachausgabegerät, das für sie das Sprechen übernimmt - zum Beispiel Laura. Bei einigen Kindern ist eine Beeinträchtigung nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Justus hat Probleme bei den "Kulturtechniken" wie Lesen und Schreiben. "Eigentlich alle haben Bereiche, in denen sie mega gut und fit sind und Bereiche, bei denen man merkt, dass es ihnen schwerer fällt", erklärt Maike Weiß.

