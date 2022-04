Königsbrunn

vor 16 Min.

So lief die Globus-Diskussion im Königsbrunner Stadtrat

Plus Der Stadtrat hat die Ansiedlung eines Globus-Markts in Königsbrunn gebilligt. Das Projekt bleibt im Gremium umstritten. Eine Rednerin sah sogar Rechtsfehler.

Von Adrian Bauer

Der Bau eines Globus-Verbrauchermarkts in Königsbrunn ist wieder ein Stück näher gerückt. In seiner Sitzung am Dienstagabend hat der Stadtrat den Bauantrag abgesegnet. Umstritten bleibt das Projekt aber auch mehr als zehn Jahre nach der ersten Diskussion im Gremium. Einige Räte befürchten das Geschäftshaus könnte zum Problem für das Zentrum und die Umgebung werden, andere sehen rechtliche Schwierigkeiten im Verfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

