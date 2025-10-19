„Ach du lieber Gott“: Theatergruppe Königsbrunn zeigt erstes Stück unter neuer Leitung

Anfang November wird die Theatergruppe Königsbrunn wieder aktiv. Zum ersten Mal tritt sie dann unter der Leitung von Peter Walter auf, der die Nachfolge von Sylvia Krätz antritt. Aufgeführt wird das Stück „Ach du lieber Gott“ im Pfarrsaal „Zur Göttlichen Vorsehung“. Seit September wird dreimal wöchentlich in der Mittelschule Nord geprobt, berichtet Peter Walter, seit 45 Jahren begeisterter Laienschauspieler ist, zehn Jahre davon bei der Theatergruppe Königsbrunn. „Sowohl das freundschaftliche Miteinander im Verein, als auch die zahlreichen Auftritte stellen eine große Verbundenheit zur Theatergruppe her“, resümiert Walter. Ein guter Grund, nunmehr auch die Leitung dort zu übernehmen.

Damit sind Veränderungen verbunden. Geplant ist, eine neue Satzung zu verfassen. Für mehr Transparenz soll es eine eigene Homepage geben. Um den Verein zu verjüngen und den Nachwuchs anzusprechen, sollen mittelfristig auch Schulen in die Theaterarbeit eingebunden werden. „Der Auftakt könnten beispielsweise Krippenspiele sein“, so Walter. Die Spielstätten sollten flexibel werden: So könne er sich Auftritte in Schulen und Senioreneinrichtungen vorstellen.

So will die Theatergruppe noch professioneller werden

Auch bei Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Firmenjubiläen wären kurze Auftritte, Sketche, in kleiner Besetzung möglich. „Bei all diesen Ideen wird der Schwerpunkt jedoch immer der traditionelle Auftritt im Spätherbst mit sechs Aufführungsterminen bleiben“, so Walter. Um die Inszenierungen noch professioneller abwickeln zu können, stellt er sich externe Theaterworkshops vor, die Stimmbildung, Körpersprache und Rhetorik optimieren.

Derzeit liegt der Fokus auf dem nächsten Auftritt: „Das ganze Team freut sich nun darauf, mit dieser unterhaltsamen Komödie beim Publikum den November-Blues zu vertreiben und für ein frohes Gemüt zu sorgen“, so Walter. Besonders freut ihn, dass heuer zwei neue Akteure mitwirken. Petra Ramp spielt die Klosterköchin Daniela Reitmeier und Andreas Richter den Metzger Paul Thalhammer. Zum Stück: Beim Sternekoch Andreas Reitmeier (Peter Walter), sein Assistent ist Max Löffler (Florian Zettl), öffnet sich eine Kluft zwischen Berufs- und Privatleben: Von der feinen Gesellschaft gefeiert, ist er völlig überarbeitet und von seiner Frau Daniela (Petra Ramp) geschieden. Tochter Gloria (Miriam Jung) will ins Kloster gehen. Als er sich inkognito dort einmietet, trifft er nicht nur auf die beiden resoluten Schwestern Maria (Silvia Krätz) und Scholastika ( Rosie Haggenmüller), sondern auch auf seine geschiedene Frau.

Das Bühnenbild muss umgestaltet werden

Seit 20 Wochen ist Dieter Zettl mit seinem Team (Gerhard Wüst, Herbert Jung, Alfred und Stefan Geis) im Einsatz. Sie sollen aus der Kulisse vom letzten Jahr ein Refektorium im bayerischen Kloster gestalten. „Dank meiner langjährigen, beruflichen Kontakte zum Kloster Oberschönenfeld sind die drei Schwestern-Trachten Originale von den dortigen Ordensfrauen, Äbtissin Gertrud, und den Schwestern Martha und Paula“, freut sich Dieter Zettl, der mit Christl Polzer Regie führt.

Als Souffleuse agiert erstmalig Evelyn Mayer. Für die Bühnentechnik sorgen Charly Seehofer und Matthias Falkner. Pro Aufführung gibt es im Pfarrsaal 152 Sitzplätze. In den Pausen werden belegte Brötchen und Getränke gereicht. Aufführungstermine im Pfarrsaal in der Blumenallee 27 in Königsbrunn sind: Freitag, 7. November, Samstag, 8. November, Freitag, 14. November, Samstag, 15. November jeweils um 19.30 Uhr. Sonntag, 9. November, und Sonntag, 16. November, jeweils um 18 Uhr. Kartenvorverkauf im Kulturbüro Königsbrunn am Marktplatz 9 unter Telefon (08231) 606-260, www.koenigsbrunn.de/tickets, oder in der Stadtbücherei, Königsbrunn in der Schwabenstraße 43 unter Telefon (08231) 606-255.