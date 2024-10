Verlosung: Mit Keyboard und Waschbrett auf der Bühne

Mit der Gitarre auf der Bühne fühlt Stefan Otto sich wohl. Wenn der Dingolfinger Kulturpreisträger zwischendurch noch spontan mit seinem Publikum interagiert - dann ist er ganz in seinem Element. Dieses Gefühl hat ihn zu seinem neuen Programmtitel inspiriert: „So schee scho“. Den Fokus der neuen Bühnenshow setzt er gezielt auf seine Königsdisziplin ein, dem Umtexten bekannter Hits zum Mitraten. Im neuen Musik-Kabarett-Programm dürfen Keyboard, Waschbrett und die Fuß-Loop-Maschine nicht fehlen. Damit will er mitreißende Rhythmen mit Bass und Schlagzeug erzeugen, dass es auf der Bühne „grad so scheppert“.

Los geht die Veranstaltung der Kleinkunstbühne Königsbrunn im Theatersaal des Trachtenheims am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr.