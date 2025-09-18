Icon Menü
Königsbrunn: Von vermüllter Baugrube zu Wohnraum – neues Bauprojekt in der St.-Johannes-Straße startet

Königsbrunn

Nach Kran-Drama und jahrelangem Stillstand: Jetzt entsteht in der St.-Johannes-Straße Wohnraum

Einem jahrelang verwaisten Baugrundstück in Königsbrunn drohte die Zwangsversteigerung. Vorher tritt ein Käufer auf den Plan - und fängt direkt an, zu bauen.
Von Marco Keitel
    So ordentlich wie aktuell sah die Baugrube in der St.-Johannes-Straße in Königsbrunn seit Jahren nicht aus.
    So ordentlich wie aktuell sah die Baugrube in der St.-Johannes-Straße in Königsbrunn seit Jahren nicht aus. Foto: Marco Keitel

    Jetzt könnte es schnell gehen. Schon kommende Woche sollen die Arbeiten auf dem Grundstück in der St.-Johannes-Straße in Königsbrunn beginnen. Der Kran steht bereits. Und die Baugrube, die bisher eher als Müllhalde, in der das Wasser stand, bekannt war und zwischenzeitlich auf Google scherzhaft als „Neuer Königsbrunner See“ gelistet war, sieht so ordentlich aus wie seit Jahren nicht. Denn das Grundstück wurde verkauft.

