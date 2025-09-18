Nach Kran-Drama und jahrelangem Stillstand: Jetzt entsteht in der St.-Johannes-Straße Wohnraum

Jetzt könnte es schnell gehen. Schon kommende Woche sollen die Arbeiten auf dem Grundstück in der St.-Johannes-Straße in Königsbrunn beginnen. Der Kran steht bereits. Und die Baugrube, die bisher eher als Müllhalde, in der das Wasser stand, bekannt war und zwischenzeitlich auf Google scherzhaft als „Neuer Königsbrunner See“ gelistet war, sieht so ordentlich aus wie seit Jahren nicht. Denn das Grundstück wurde verkauft.

