Wollte Jugendlicher in Königsbrunn Kinder zu Auto locken?

Ein Jugendlicher, der Kinder mit Schokolade zu einem Auto locken will - für Eltern ist das eine schlimme Vorstellung. In Königsbrunn macht aktuell die Nachricht die Runde, dass genau das am Donnerstagnachmittag geschehen sein soll.

Jugendliche sollen am Pausenhof der Grundschule West Kinder in ein Gespräch verwickelt haben. Einer habe angeblich versucht, sie mit dem Versprechen von Schokolade zu einem Auto zu locken. Das ist aus Elternkreisen zu hören. Die Kinder aber hätten vorbildlich reagiert, keines sei auf das Angebot eingegangen. Eine Nachfrage bei der Polizei ergibt: Grund zur Sorge gibt es aktuell nicht.

Der Fall sei der Inspektion am Freitag gemeldet worden, bestätigt der stellvertretende Polizeichef in Bobingen, Tobias Kellermann. Aktuell gebe es keinen Anhaltspunkt dafür, dass etwas Schlimmes passiert sei. Jugendliche, die auf die Beschreibung passen, die die sieben- bis zehnjährigen Kinder abgegeben haben, seien bisher nicht identifiziert. Laut der Aussage der Kinder soll ein Jugendlicher sie auch gefilmt haben. Die Polizei ermittelt. Aktuell lasse sich der Vorfall weder widerlegen noch zweifelsfrei bestätigen, so Kellermann. (mjk)