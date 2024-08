Künstlerkreis malt mit Schulkindern

Große Nachfrage bestand nach dem traditionellen Ferienprogrammpunkt, „Malen mit Aquarellfarben“, der vom Königsbrunner Künstlerkreis (KKK) im großen Garten der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) angeboten wurde. 21 junge Nachwuchskünstlerinnen und -künstler ab sechs Jahren waren unter kompetenter Anleitung künstlerisch tätig. Zum Thema „Wasser“, hatten Ingrid Maurer und Klaus-Peter Glaser, beides langjährige Mitglieder im KKK, erstmals unterstützt von Vivian Christophel von der Jugendgruppe im KKK, Vorlagen und Bilder zur groben Orientierung mitgebracht.

Mit Wasserfarben und Pinsel legten die Schulkinder begeistert los: Da entstanden Strände mit Palmen, Aquarien mit kunterbunten Fischen oder einsame Inseln mit fantasievollen Landschaften, geschmückt mit exotischen Pflanzen und Tieren. Teilweise malten die jungen Künstler gleich mehrere Bilder. Abschließend wurden sämtliche Werke gemeinsam betrachtet und besprochen. „Seit 37 Jahren wird die Mal-Aktion jetzt bereits im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Königsbrunn in der Begegnungsstätte angeboten“, erinnert sich Otto Müller, Vorsitzender des AWO-Ortsvereins Königsbrunn und verantwortlich für das Programm in der Begegnungsstätte, in der auch der Künstlerkreis seine Übungsstunden abhält „Hierbei ist mir die bunte Mischung, bestehend sowohl aus Angeboten für Erwachsene als auch für Kinder, besonders wichtig“, so Müller. (hämm)