Königsbrunns Stadtwerke fahren höhere Verluste ein

Die Zeiten könnten vorbei sein, in denen die Stadtwerke in Königsbrunn mit einem Minus kalkulierten und am Ende des Jahres doch ein Plus stand. So war es etwa 2023. Auch 2024 blieb der eingeplante Verlust aus. Heuer steht nach dem ersten Halbjahr jedoch ein Minus von 230.000 Euro, am Jahresende sind es laut Plan sogar 630.000. Nächstes Jahr könnte es noch dicker kommen. Stadtwerke-Leiter Rudolf Willer sagte in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses: „Das Minus würde sich deutlich nach oben verschieben.“ Er stellte die Ergebnisse des zweiten Quartals und einen ersten Entwurf des Wirtschaftsplans für das kommende Jahr vor. Darin vorgesehen: ein Defizit von rund 1,4 Millionen Euro. In dieser schlechten Nachricht könnte auch eine gute stecken.

Denn wenn das Geld wirklich eingesetzt wird, heißt das, dass sich etwas tut. Ein Grund dafür, dass in den Vorjahren ein geplantes Minus zu einem Plus wurde, ist, dass Arbeiten am Rohrnetz verschoben werden mussten. Willer sagt: „Wir müssen noch mehr im Rohrnetzunterhalt machen.“ Für die Sanierung ist viel Geld eingeplant. Dass die Arbeiten dringend nötig sind, zeigt eine Zahl: 30 Prozent. In etwa so hoch liege aktuell der Wasserverlust im Königsbrunner Netz, erklärte Willer auf Nachfrage von Stadtrat Christian Wörner (CSU). Das heißt: Nur etwas mehr als zwei Drittel des Wassers, das in die Rohre fließt, verkaufen die Stadtwerke wirklich an Kundinnen und Kunden. Der Rest geht zu einem großen Teil durch Rohrbrüche verloren oder versickert an undichten Stellen. Dabei muss aber beachtet werden, dass etwa auch Wasser, das die Feuerwehr an Hydranten entnimmt, in die Verlustquote einfließt. Dennoch ließ Willer keinen Zweifel daran, dass die 30 Prozent viel zu viel sind. Angestrebt seien sechs bis acht Prozent - ein Bereich, in dem Königsbrunn schon einmal gelegen habe.

Der Betriebshof steht in Königsbrunn finanziell solide da

Schon jetzt haben die Stadtwerke in diesem Jahr mehr Geld für Unterhalt und Sanierung des Rohrnetzes an externe Firmen gezahlt als im gesamten vergangenen. Geringer als gedacht fallen laut Willer die Personalkosten aus: „Da waren Stellen dabei, die bis heute noch nicht besetzt sind“, sagt er über den Plan für 2025. Mehr Einnahmen als bisher erzielen die Stadtwerke durch Mahngebühren. „Bürger zahlen nicht mehr so pünktlich.“ Manche Königsbrunner lehnen laut dem Stadtwerke-Leiter den Einzug per Lastschriftmandat ab und warten stattdessen, bis eine Mahnung kommt.

Finanziell solide steht der Betriebshof da. Wie Leiterin Stephanie Detke dem Werkausschuss mitteilte, stehe nach dem zweiten Quartal dieses Jahres ein Plus von 271.000 Euro zu Buche, eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 2024 (209.000) und 2023 (150.000).

Kosten verursachen in Königsbrunn vor allem die Wasserleitungen

Zum stark gewachsenen Minus im Stadtwerke-Wirtschaftsplan für 2026 wollte Stadtrat Helmut Schuler (Freie Wähler) wissen: „Wie kam der gewaltige Sprung beim Wasser zustande?“ Kosten für die Stadtwerke verursacht laut Plan auch im Jahr 2026 vor allem das Rohrnetz. Allein die für Fremdkosten für Unterhalt und Sanierung in diesem Bereich eingeplante Summe verdoppelt sich auf 1,2 Millionen Euro. Hohe Kosten für die Rohrnetzerweiterung und -instandhaltung fallen etwa im Bereich „Haunstetter Straße Mitte“ an.

Kosten in Höhe von 165.000 Euro sind außerdem für fünf neue Pumpen vorgesehen. Die aktuell eingesetzten haben laut Willer allesamt bald ihre Maximallaufzeit erreicht oder bereits überschritten. Eine sei schon ausgefallen. Dabei stehe aber noch nicht fest, ob wirklich alle fünf im kommenden Jahr gekauft werden, oder die Kosten gestaffelt werden können, sodass manche erst im Wirtschaftsplan für 2027 landen. Hier betonte Bürgermeister Franz Feigl (CSU), dass es bei einer Lieferzeit von fünf Monaten unerlässlich sei, mindestens eine Pumpe auf Lager zu haben. Schließlich gehe es um die Sicherheit der Wasserversorgung. „An dieser Stelle würde ich nicht unbedingt sparen wollen.“