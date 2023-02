Endlich wieder unbeschwert Fasching feiern im Augsburger Land

Im Augsburger Land tobt der Fasching wie zu seinen besten Zeiten - doch manches ist auch anders als vor der Pandemie.

Es ist inzwischen wieder wie zu Zeiten vor Corona: Überall wird im Augsburger Land der Fasching gefeiert und die Menschen sind froh, dass sie sich nach zwei Jahren Zwangspause mal wieder ausgelassen amüsieren können. Bei vielen Sitzungen und Bällen hat man sogar den Eindruck, dass die Stimmung noch eine Spur ausgelassener ist, als vor der Pandemie-Pause. Kein Wunder: Die Menschen sind nach der erzwungenen Zwangspause mit Maske und Ausgangssperre einfach nur glücklich, mit Freunden und Bekannten unbeschwert feiern zu können.

Die Sehnsucht war groß - die Wiedersehensfreude noch viel größer, so wie hier in der Schwabmünchner Stadthalle. Foto: Christian Kruppe

Und noch etwas ist beim Fasching 2023 ein wenig anders als 2020 und in den Jahren zuvor: der Zusammenhalt der Vereine. Manchmal blickte man vielleicht etwas neidisch auf den Nachbarverein, der eine schmuckere Garde in seinen Reihen oder einen originelleren Ball veranstaltet hatte. Heuer aber, so berichten es Faschingsinsider, ist das Wir-Gefühl zwischen den Vereinen und Gruppierungen deutlich ausgeprägter. Hoffen wir, dass das auch die nächsten Jahre so bleibt und wir weiter unbeschwert feiern können.

