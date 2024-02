Alle Zeiten, alle Orte: Diese Faschingsumzüge finden in der Region statt

Ob Faschingsumzug, Gaudiwurm oder Narrensprung: In und um Augsburg, Dillingen, Ulm und Landsberg geht es 2024 wieder rund. Einen Überblick bietet unsere Karte.

Die Narren haben wieder die Macht in vielen Orten der Region: Bereits im Januar finden die ersten Faschingsumzüge in Schwaben und Oberbayern statt, bis zum Kehraus am 13. Februar kann man an jedem Wochenende aus einer Fülle von Veranstaltungen wählen.

In der Region gibt es sowohl Faschings- als auch schwäbisch-alemannische Fasnetsumzüge und Narrensprünge. Während bei den Faschingsumzügen allerlei Kostüme und bunte Faschingswagen zu sehen sind, erkennt man die schwäbisch-alemannischen Narren, die vor allem in Westschwaben zu finden sind, an ihrem traditionellen Häs und ihren oft aus Holz geschnitzten Masken.

In den meisten Städten und Gemeinden organisieren ehrenamtlich aktive Faschingsvereine und Narrenzünfte die Umzüge – mancherorts ist es aber auch die Freiwillige Feuerwehr, die Kirche oder die Kommune selbst. Die Auflagen für die Umzüge sind in den vergangenen Jahren immer strenger geworden. Wer einen Faschingsumzug besucht, sollte besser auf große Taschen und Glasflaschen verzichten. Diese sind aus Sicherheitsgründen meist untersagt. Auch harter Alkohol ist bei manchen Veranstaltungen weder auf den Faschingswagen noch bei den Besuchern erlaubt. Die konkreten Sicherheitsauflagen bestimmen die Gemeinden zusammen mit der zuständigen Polizei individuell für ihren Zuständigkeitsbereich.

Faschingsumzüge 2024 in Bayern: Übersicht für Schwaben und die Region

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Umzüge in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt. Hier finden Sie alle Termine, Orte und Zeiten – und hoffentlich auch Ihren Lieblings-Faschingsumzug.

Fasching in der Region: Der Veranstaltungs-Überblick für die Landkreise

Der Blick nach Oberbayern: So wird hier Fasching gefeiert