Wochenmärkte sind ein Stück Lebensqualität

Viele Wochenmärkte kämpfen ums Überleben. Es wäre jammerschade, wenn sie verschwinden würden, denn sie sind auch ein Stück Lebensqualität.

Alles wird teurer – vor allem die Lebensmittel. Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich sind hier trotz langsam sinkender Inflation immer noch an der Tagesordnung. Kein Wunder also, dass sich viele überlegen, ihre Waren lieber beim Discounter zu kaufen als beim Wochenmarkt um die Ecke. Denn die kleinen Händler aus der Region können mit den Preisen im Supermarkt meist nicht mithalten. Deshalb haben viele Wochenmärkte mit ausbleibender Kundschaft zu kämpfen.

Viele Wochenmärkte kämpfen mit ausbleibender Kundschaft. Foto: Hauke-Christian Dittrich, dpa (Symbolbild)

Man kann es den Menschen auch nicht verdenken, die in diesen Zeiten jeden Euro zweimal umdrehen müssen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Trotzdem wäre es jammerschade, wenn Märkte nun dicht machen müssen. Denn beim Wochenmarkt kommen die Waren in der Regel aus der Region und häufig kennt man den Metzger oder Bauern, der dort seine Waren anbietet. Und so ein Markt ist für viele mehr als nur ein Ort zum Einkaufen: Man trifft Freunde und Bekannte, trinkt einen Kaffee und schimpft über die Kartoffeln, die immer teurer werden – ein Treffpunkt also auch für die sozialen Kontakte.

Viele nehmen die höheren Preise in Kauf, weil sie das nette Miteinander und die Waren aus der Region schätzen. Hoffentlich bleibt das so, denn wenn Wochenmärkte dicht machen müssen, dann verschwindet auch ein Stück Lebensqualität.

