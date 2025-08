Nach Blitz- und Hagelschäden: Kreuz-Weihe in 46 Metern Höhe

Es ist sicher die ungewöhnlichste kirchliche Zeremonie in der Stadt seit langem: Zwölf Menschen versammeln sich auf der höchsten Ebene des Gerüsts am Kirchturm von St. Johannes in Königsbrunn, als dort in 46 Metern Höhe das Turmkreuz samt neuer vergoldeter Kugel installiert und geweiht wird. Mit Pfarrer Ernst Sperber sind drei Spengler oben, dazu Vertreter des Vorstands der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, auch Bürgermeister Franz Feigl ist dabei. Zahlreiche Interessierte, darunter zwei Gruppen aus den evangelischen Kindergärten St. Johannes und Arche Noah, verfolgen das Geschehen von unten.

