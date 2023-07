Die Lärmschutzwand an der B17 in Lagerlechfeld wird saniert

Die Wand hat ihr Lebensende erreicht: Im Herbst beginnen umfangreiche Bauarbeiten in Lagerlechfeld. Was das für die Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet.

Im Herbst kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der B17 bei Lagerlechfeld. Dort wird die Lärmschutzwand saniert. Für etwa zwei Wochen wird eine Fahrspur in Richtung Süden gesperrt – in Form einer Tagesbaustelle mit Sicherungsfahrzeugen und außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Das teilt das Staatliche Bauamt in Augsburg auf Anfrage mit. Sträucher und Büsche müssen zurückgeschnitten werden, um an die rund 300 Meter lange Wand zu kommen. An ihr hat der Zahn der Zeit genagt. In jüngster Vergangenheit wurden immer wieder Sicherungen vorgenommen, damit beispielsweise keine Glasscheiben aus der Wand mit ihren Holzelementen fallen. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, die Schutzwände komplett zu sanieren, erklärt Robert Moser vom Staatlichen Bauamt. Zum Teil müssen auch Fundamente verstärkt werden. Dafür sind laut Moser Abgrab- und Betonierarbeiten notwendig. Damit die Lärmschutzwand dauerhaft Wind und Wetter überdauert, wird statt Holz Aluminium verwendet. Derzeit geht das Bauamt von Kosten in Höhe von rund einer Million Euro aus.

Lechfelder Tafel ist durch die Unterführung erreichbar

Die Baustelle hat allein nur Auswirkungen auf den Verkehr der B17. Während der Bauarbeiten sei die Ausgabestelle der Lechfelder Tafel nicht wie gewohnt erreichbar, teilte das Staatliche Bauamt in einem Schreiben an die Gemeinde mit. Grabens Bürgermeister Andreas Scharf informierte darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Belieferung könne über die Fußgängerbrücke von der Landsberger Straße aus erfolgen, das gelte auch für den Kundenverkehr. Während der kurzzeitigen Sperrungen im Anschlussbereich an die Brücke – die Rede ist von bis zu drei Wochen – könne die Tafel nur durch die Unterführung erreicht werden. Auswirkungen für die Bahnfahrer, die von der Landsberger Straße den Bahnhof erreichen, dürften ähnlich sein.

