Lagerlechfeld

06:30 Uhr

Fliegen durch den Ukraine-Krieg mehr Militärflugzeuge über dem Lechfeld?

Plus In den vergangenen Tagen wurde es immer wieder laut am Himmel. Leser fragen sich, ob der Fluglärm in der Region mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat.

Von Maximilian Czysz

Der Fluglärm, die Bilder aus der Ukraine und die angekündigte Aufrüstung der Bundeswehr: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Krieg im Osten und dem Flugverkehr auf dem Lechfeld?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen