Abwasser liefert belastbare Daten zur Corona-Lage im Landkreis Augsburg

Plus Covid-19 hat seinen Schrecken verloren, wissenschaftlich wird das Virus aber weiter beobachtet. Über eine Internet-Seite kann man Forschern über die Schulter schauen.

Mithilfe von Testergebnissen kann man das Geschehen bei den Corona-Infektionen mittlerweile kaum noch beurteilen: "Es geht einfach kaum noch jemand zum Testen", sagt Dr. Susanne Rost, die Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamts in Augsburg. Einen guten Überblick behalten die Behörden aber dennoch mithilfe eines Forschungsprojekts der Technischen Universität München: Dabei wird die Konzentration von Covid-Viren im Abwasser von Königsbrunn und Stadtbergen analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse sind jetzt auch für die Allgemeinheit im Internet abrufbar.