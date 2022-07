Ahrtal-Helfer aus der Region: "Als Fremder gekommen, als Freund gegangen"

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr haben sich unzählige Helfer aus der Region auf den Weg gemacht, um vor Ort zu helfen. Einige fahren heute noch hin.

Das Gras wächst wieder auf den ehemaligen Schutthalden, die Weinberge sind wieder angepflanzt: Bei seinen Besuchen im Flutgebiet im Ahrtal in Rheinland-Pfalz hat Alexander Leupolz nach den immensen Zerstörungen im vergangenen Jahr vieles gesehen, was wieder Hoffnung macht. Dazu hat der Ingenieur einiges beigetragen. Mit Teams des Roten Kreuzes hat der Königsbrunner drei Kläranlagen aufgebaut. Insgesamt knapp zwei Monate verbrachte er im vergangenen Jahr im Katastrophengebiet.