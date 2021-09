Königsbrunner baut eine Kläranlage im Hochwasser-Katastrophengebiet

Plus Alexander Leupolz hat für das Rote Kreuz schon Hilfseinsätze in aller Welt absolviert. Jetzt hat er im Flutgebiet des Ahrtals geholfen und dabei noch Neues gelernt.

Von oben betrachtet, sieht das Ahrtal auch heute sehr idyllisch aus: Grüne Weinberge säumen die steilen Hänge, im Tal schlängelt sich das Flüsschen entlang. 150 Höhenmeter weiter unten sieht die Sache anders aus: Die Flutwelle, die Mitte Juli nach extremen Regenfällen durch das Tal rauschte, hat Brücken und Häuser einfach weggeschwemmt, an vielen Stellen sind die Straßen auch heute noch mit Geröll und Trümmern gesäumt. Alexander Leupolz aus Königsbrunn hat als Leiter eines Teams des Roten Kreuzes am Rand des Orts Mayschoß innerhalb von zwei Wochen eine provisorische Kläranlage aufgebaut. Dabei hat er viel Zerstörung gesehen, aber auch enormen Zusammenhalt und Optimismus.