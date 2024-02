Landkreis Augsburg

17:56 Uhr

Arbeit im Kreis Augsburg in zehn Jahren: "Jobs werden anspruchsvoller"

Plus Fachkräftemangel, künstliche Intelligenz, Homeoffice - schon jetzt ist einiges in Bewegung gekommen. Experten berichten, wie in zehn Jahren gearbeitet wird.

Von Norbert Staub

Für die einen ist der Job der Fixpunkt im Leben, ohne den sie unglücklich wären. Für die anderen ist er eher ein notwendiges Übel, um finanziell über die Runden zu kommen. Egal, wie man dazu steht - Fakt ist, dass die meisten Menschen im Landkreis Augsburg einen großen Teil ihrer Zeit auf der Arbeit verbringen. In letzter Zeit ist einiges in Bewegung geraten. Die Digitalisierung hat in vielen Branchen Einzug gehalten und das Arbeitsleben umgekrempelt, und seit der Coronapandemie hat die Zahl der Menschen, die im Homeoffice arbeiten, deutlich zugenommen. Die Herausforderungen werden nicht weniger. Viele Branchen beklagen schon jetzt den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und die künstliche Intelligenz wird erneut viele Arbeitsbereiche verändern. Wie wird in zehn Jahren im Augsburger Land gearbeitet? Silke Klos-Pöllinger, Vorsitzende des Kreisverbands Augsburg beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), und Niklas Gouverneur vom Team Wirtschaftsforschung und Konjunktur der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben wagen einen Blick in die Zukunft.

"Ich besitze zwar keine Glaskugel, glaube aber, dass die Jobs in zehn Jahren im Landkreis Augsburg deutlich anspruchsvoller werden", sagt die Gewerkschafterin. Durch die fortschreitende Digitalisierung und den vermehrten Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) würden einfache Helferjobs zunehmend überflüssig. Der IHK-Experte Niklas Gouverneur sieht das ähnlich: "In der Industrie werden die Arbeitsplätze in den nächsten Jahren tendenziell weniger, aber dafür anspruchsvoller werden. Einfache Fertigungstätigkeiten werden weniger oft benötigt, anspruchsvolle IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe innerhalb der Industrie werden immer wichtiger und entsprechende Fachkräfte sind stark gesucht." Gouverneur glaubt, dass Industriearbeitsplätze wichtig bleiben: "Die Industrie bleibt eine tragende Säule der regionalen Wirtschaft."

