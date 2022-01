Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Corona-Testpflicht in Kindergärten: So läuft es im Landkreis Augsburg

Plus Seit Anfang der Woche müssen Kitakinder auf das Coronavirus getestet werden. Die meisten Einrichtungen im Kreis Augsburg setzen auf die Verantwortung der Eltern.

Von Felicitas Lachmayr

Die Corona-Situation im Landkreis spitzt sich zu: In allen Gemeinden wurden in den vergangenen zwei Wochen Einwohner positiv getestet. Allein am Donnerstag wurden 367 neue Fälle gemeldet. Doch Ansteckungen an Kitas und Schulen schlagen sich in den Zahlen kaum nieder - nach Angaben des Landratsamts standen von den über 1000 gemeldeten Fällen in den vergangenen sieben Tagen lediglich 14 im Zusammenhang mit Kitas. Dabei müssen seit Anfang der Woche alle Kinder auf Corona getestet werden, wenn sie in die Kita oder Krippe wollen.

