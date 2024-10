Das nächste Bezirksliga-Derby steht an

Für viele machen die Derbys den besonderen Reiz der Bezirksliga aus. An diesem Wochenende ist es wieder so weit. Dann wird der SV Mering im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion zu Gast sein. Es wird dann nicht nur das Duell zweier Nachbarstädte sein, sondern auch das zweier Tabellennachbarn. Nur zwei Punkte trennen den FC Königsbrunn auf Platz sieben vom SV Mering auf Platz neun. Während die Schützlinge von David Bulik in der vergangenen Woche eine deutliche 1:3-Niederlage in Thalhofen hinnehmen mussten, befinden sich die Meringer im Aufwind. Sie gewannen im Heimspiel gegen Rettenberg mit 2:1. Dabei spricht die bisherige Heimstärke für den FC. Vier Spiele hat der bisher zu Hause bestritten und noch keines verloren. Demgegenüber ist die Meringer Auswärtsstatistik ausgeglichen. Sechs Partien absolvierte die Elf auf fremden Plätzen. Zweimal konnte gewonnen werden, zweimal gab es ein Unentschieden und zwei Matches endeten mit Niederlagen. Viel wird am kommenden Samstag wohl auf die Tagesform der Teams ankommen.

