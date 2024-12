Eifersüchteleien um die Wertstofftonne

Der Gelbe Sack hat ausgedient: Im neuen Jahr wird er durch die Wertstofftonne ersetzt. Die meisten der 77.000 Tonnen wurden im Landkreis bereits ausgeliefert. Wer genau hinschaut, kann einen Unterschied erkennen.

Es handelt sich nicht um die diskutierte Größe der Tonnen, sondern um die Prägung auf der Vorderseite. Sie trägt in Teilen des Landkreises den Namen des Entsorger Kühls. Im Süden ist dagegen das Wappen des Landkreises mit Ulrichskreuz und Lilie zu sehen. Grund ist laut Landratsamt das Gebietsteilungsmodell. Will heißen: Im südlichen Bereich ist der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) zuständig. Dort werden die Behälter mit Landkreiswappen verteilt. Für den restlichen Landkreis sind die Dualen Systeme zuständig. Diese wiederum haben die Firma Kühl als Vertragspartner. Gleich sind die Farben der Behälter und der Aufdruck (Trennliste) auf dem Deckel der 240-Liter-Tonne. Im Werkausschuss des Kreistags kam es wegen der Optik schon zu Eifersüchteleien: Martin Sailer wünschte sich als Landrat eine Tonne mit Wappen. Doch die wird er kaum bekommen. Ein Tausch ist nicht möglich.

Was passiert mit den Gelben Säcken im Landkreis Augsburg?

Wie dem auch sei: Ab Januar werden die neuen Wertstofftonnen mit dem gelben Deckel erstmals geleert. Über sie werden künftig neben Verpackungen aus Kunststoff, Weißblech, Aluminium und Verbundstoffen auch Haushaltsgegenstände aus Kunststoff und Metall entsorgt. Wer daheim noch Gelbe Säcke hat, kann sie zum Vorsortieren nutzen und diese gefüllt dann in die Tonnen geben. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises gibt aber zu bedenken, dass mehr in die Wertstofftonne passt, wenn Wertstoffe lose hineingegeben werden. Beachtet werden sollten im Abfallkalender 2025 die neuen Abfuhrtermine für die Wertstofftonne und die Gelben Container. Auch bei den Altpapiertonnen ergeben sich laut AWB einige Änderungen der Abfuhrtage.

Müllabfuhr verschiebt sich wegen der Feiertage

Die Müllabfuhr fährt bis 20. Dezember regulär. Die Tour am Montag, 23. Dezember, wird bereits am Samstag, 21. Dezember, gefahren. Die Tour von Dienstag, 24. Dezember, wird ebenfalls vorgezogen auf Montag, 23. Dezember. Die Tour vom Ersten Weihnachtsfeiertag (Mittwoch, 25. Dezember) wird am Dienstag, 24. Dezember, gefahren. Die Müllabfuhr für die gesamte Restwoche verschiebt sich um einen Tag nach hinten. Die Tour vom Zweiten Weihnachtsfeiertag wird am Freitag gefahren, ebenso verschiebt sich die Freitag-Leerung auf den Samstag.

Der Neujahrstag (1. Januar) fällt auf einen Mittwoch. Die Müllabfuhr verschiebt sich somit für die verbleibende Woche um einen Tag nach hinten. Da der Feiertag Heilige Drei Könige (6. Januar) auf einen Montag fällt, verschiebt sich die Müllabfuhr in dieser Woche ebenfalls um einen Tag nach hinten. (mcz)