"Es darf nicht zu einem Raubbau an Wäldern kommen"

Plus Am kommenden Dienstag ist der Internationale Tag des Waldes. Johannes Enzler vom Bund Naturschutz blickt im Interview kritisch in die nächsten Jahrzehnte.

Von Maximilian Czysz

In Augsburg sollen 1000 Bäume gepflanzt werden. Sollten sich auch Kommunen im Landkreis die Aktion zum Vorbild nehmen?



Johannes Enzler: So etwas wäre sicherlich sinnvoll, vor allem in Bereichen mit einer gewissen Verstädterung wie in Gersthofen, Stadtbergen oder Königsbrunn. In Zukunft müssen wir mit mehr Hitzeperioden in den Städten rechnen. Bäume und Stadtgrün können einen wichtigen Temperaturausgleich schaffen. Ein anderer Aspekt ist der Wert für die Biodiversität. Alte Bäume werden zum Beispiel von Höhlenbrütern genutzt. Natürlich binden Bäume auch Kohlendioxid.

