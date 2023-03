Im Lechfeld werden Weichen für die Zukunft gestellt

Windenergie und Glasfaserkabel: Die Lechfeldgemeinden ziehen an einem Strang. In der vergangenen Sitzung in Untermeitingen gab es mehrere gute Nachrichten.

Auf ganze zehn Prozent der Gemeindefläche im Lechfeld konnte sich der Untermeitinger Gemeinderat in der vergangenen Sitzung zur Nutzung für Windenergie einigen. "Wir sind positiv überrascht, wie viel auf der Flur möglich ist", sagte Bürgermeister Simon Schropp. Das geforderte Ziel von Bund und Land liege bei einem Flächenziel von 1,8 Prozent, das bis 2027 erreicht werden müsse, mit den zehn Prozent liege man somit beim Fünffachen. Untermeitingen sei sich hierbei seiner Verantwortung bewusst, da viele andere Kommunen nicht in der Lage seien, Flächen auszuweisen – wegen räumlicher Widerstände oder auch der Bundeswehr bei Klosterlechfeld und Königsbrunn. "Deswegen müssen wir da mehr machen als andere", sagte Schropp.

Nun laufe die erste Verfahrensbeteiligung der Öffentlichkeit, in welcher die Behörden, sämtliche Ämter sowie die Bevölkerung Einwände erheben können. Es könne gut sein, dass von der Fläche noch mal einiges wegfalle, glaubt Schropp, insbesondere wegen der Baubeschränkungszone der Bundeswehr, was etwa die Hälfte kosten könne. "Dann wären aber immer noch knapp fünf Prozent übrig und damit deutlich über dem Flächenziel." Man müsse nun einfach schauen, wie sich das Projekt entwickle. "Das ist ein Prozess, der mit der ersten Auslegung jetzt angestoßen wird. Im Herbst wird es eine zweite Auslegung geben und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber wir sind positiv gestimmt, dass immer noch genug Raum übrig bleibt, um Windenergieanlagen im Hochfeld zu errichten."

"Wir wollen uns nicht den Wind klauen"

Parallel dazu laufen Grundstücksgespräche mit den Grundstückseigentümern, ob sie bereit sind, sich an Bürgerwindanlagen zu beteiligen. Flächen müssen über 20 Jahre zur Verfügung gestellt werden, um die Windanlagen zu errichten. Das passiere im engen Austausch mit den beteiligten Nachbarkommunen - mit Obermeitingen, Langerringen und Schwabmünchen sei ein gemeinsames Bürgerwindprojekt geplant. Dass die Gemeinden hierbei zusammenarbeiten, ist Schropp wichtig: "Wir sehen das Projekt zusammen und wollen uns da nicht den Wind klauen." Parallele Windanlagen würden nicht funktionieren, daher müsse man das gemeinsam angehen. Je nach Fall könnten auf dem Untermeitinger Flur drei bis vier Anlagen entstehen, mit den Nachbarkommunen könnten es zehn Anlagen werden, schätzt er.

Dass die Ausweisung voranschreitet, ist nicht unwichtig: Bis Februar 2024 muss die Planung abgeschlossen sein. "Weil wir sonst als Gemeinde die Steuerungsfunktion verlieren. Sonst kann der Regionalplan Flächen ausweisen und dann ist nicht sichergestellt, ob wirklich der Abstand von 1000 Metern zu Wohnhäusern bestehen bleibt. Daher war es gut, als Gemeinde jetzt aktiv zu werden und das zu lenken."

Im April startet der Glasfaserausbau in den Lechfeld-Gemeinden

Auch bei einem anderen Technologie-Thema gab es eine erfreuliche Nachricht: Der Glasfaserausbau wird im April starten. Eigentlich hätte es bereits vor einem halben Jahr losgehen sollen, durch mehrere Gründe wie dem Fachkräftemangel, Preissteigerungen und längeren Projekten hatte sich der Baubeginn aber verzögert. Nun sei man erleichtert, so Schropp: "Wir freuen uns, dass es losgeht." Die Technologie und die Leitungen sieht er als notwendig für die Zukunft an. Auch hier habe es sich gelohnt, dass das Lechfeld an einem Strang ziehe, in anderen Gemeinden dauere der Ausbau deutlich länger. Zudem könnten dort, wo die Kabel angeschlossen sind, die Anschlüsse gleich genutzt werden.

Störungen seien wegen der Bauarbeiten nicht zu erwarten, schließlich sei es ein paralleles neues Netz, das aufgebaut werde. Bürger müssen sich aber auf Verkehrsbehinderungen einstellen, weil viele Fußwege und Straßen aufgerissen werden. Wer einen Glasfaseranschluss möchte, kann noch einen Anschluss buchen. Sozusagen "bis der Bagger vorbeifahre" könne man sich auch noch spontan dazu entschließen, so Schropp. Aber auch später haben Bürger jederzeit die Möglichkeit, einen Anschluss zu bekommen, ohne dass der Fußweg wieder aufgerissen werden muss. Geplant sind über 8000 Anschlüsse im Lechfeld.