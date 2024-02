Kennen Sie die Faschingsbräuche im Landkreis Augsburg?

Überall ist der Fasching los, von Umzügen über Inthronisationsbälle und Faschingssitzungen. Doch woher kommt das eigentlich?

Die Region Augsburg feiert Fasching mit voller Begeisterung. Allerorten gibt es Kinderbälle, Umzüge und einfallsreiche Kostüme zu sehen. Doch wann hat diese Tradition begonnen und gibt es den typischen Fasching im Kreis Augsburg überhaupt? Ein Blick in die Geschichte mit Bezirksheimatpfleger und Volkskundler Christoph Lang gibt überraschende Einblicke.

Viele Bräuche seien kulturelle Aneignung. Der Fasching speziell mit den Inthronisationsbällen, Umzügen und Sitzungen der Faschingsvereine stamme ursprünglich aus dem Rheinland und sei ein "Importbrauch." "Motor waren die Fernsehübertragungen in den 1960er- und 1970er-Jahren", berichtet Christoph Lang.

Fasching im Kreis Augsburg: Kultureller Import

Vor dem Import dieser rheinischen Faschingsbräuche habe es im Kreis Augsburg vor allem das traditionelle Maskengehen seit dem 19. Jahrhundert gegeben. Ein Brauchtum, von dem Ethnologen durch volkskundliche Umfragen aus den Jahren 1860 und 1906 wissen. Einfache Verkleidungen mit Papierhut und Schwert waren dabei üblich, keine klassischen Holzmasken. Männer trugen Frauenkleidung, einfach weil die leicht greifbar war. Das Maskengehen war bis in die 1990er-Jahre hinein üblich. Kinder gingen dabei verkleidet als Rotkäppchen oder Seeräuber von Haus zu Haus und sagten einen Spruch auf. Beispielsweise: "Ich bin ein kleiner Maschker und hab' einen großen Sack, und weil ich da nichts drinnen hab, bitte ich um eine Gab'." Ein Brauch, der seit der Verbreitung von Halloween stirbt.

In Thierhaupten gebe es den Brauch des Schubkarren-Rennens. Drei Teams treten an der Straße gegeneinander an. Sie müssen dabei Holzstapel aufhäufeln, Hindernisse überwinden und Wurst schnappen. Das sei wichtig, weil "der Narr die Welt regiert und ihr den Spiegel der eigenen Eitelkeit vorhält". Auch wenn er dafür Spott von der Gesellschaft ernte, so Lang. Besonders deutlich werde dies am Beispiel des Rathausstürmens, wenn die Narren den Schlüssel und damit die Herrschaft übernehmen.

Fasching und Fasten: Zwischen Sünde und Gott

Faschingsbälle seien ein weiterer Brauch, der an Bedeutung verliert. Das liege daran, "dass es die Wirtshaussäle nicht mehr gibt, in denen man feiern kann", sagt Christoph Lang. Das Wirtshaussterben der vergangenen Jahre zeitige jetzt Auswirkungen. Nach und nach stirbt der Fasching. Bisweilen gebe es noch junge Menschen wie in Dinkelscherben, die Bräuche erhalten wollen, wie Christoph Lang erklärt: "Fasching ist eine verkehrte Welt. Man kann das Gute nur erkennen, wenn man das Böse sieht." Eine Weisheit, die der Theologe Augustinus schon im Mittelalter begriff. Im Kloster Oberschönenfeld gibt es Zeugnisse aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg. Beispielsweise Rechnungsbücher über die Herrenfastnacht und die Gesinde-Fastnacht. Dabei hätten Herren und Diener kräftig gegessen. Auch habe es bisweilen den Brauch gegeben, dass Klosterschüler das Recht hatten, den Abt zu spielen und in vertauschte Rollen zu schlüpfen.

Prinzipiell biete es sich an, den Fasching von der Fastnacht aus zu denken. Früher war das die letzte Nacht vor der Fastenzeit, worauf der Name hindeutet. Im Laufe der Zeit sei die Fastnacht weiter nach vorne gerutscht. Sie bildet die Grenze, "dass man es vor der tristen Fastenzeit noch einmal krachen lässt", sagt Bezirksheimatpfleger Christoph Lang. Und weil es in der Fastenzeit früher verboten war, Fett, Eier und Schmalz zu essen, mussten die Menschen diese Lebensmittel verbrauchen. Deshalb gibt es in Fett Gebackenes wie Krapfen zu essen.

Der Faschingssonntag, Samstag und Freitag hätten früher im Zeichen des Herren gestanden. Deshalb habe der gumpige, sprich hüpfende Donnerstag, größere Bedeutung gehabt. In manchen Regionen im Landkreis zogen die Menschen dabei gegenseitig an ihren Nasen. Ähnlich steht es um den Lumpigen Donnerstag, der abgerissene Kleidung in den Vordergrund stelle. Erst im Laufe der Zeit sei die Bedeutung des Faschingswochenendes als Partywochenende angestiegen, so Lang.

