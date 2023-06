Air Defender 23: Planespotter liegen mit Teleobjektiven auf der Lauer

Von Maximilian Czysz - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Die Luftwaffenübung Air Defender übt auf Hobby-Fotografen einen besonderen Reiz aus. Viele warten auf den richtigen Augenblick, um die Militärflugzeuge abzulichten.

Eine Kamera samt Objektiv und vielleicht ein Stativ: Mehr braucht ein "Planespotter" nicht. So heißen die Luftfahrtbegeisterten, die derzeit am Flugplatz Lechfeld die aufsteigenden und landenden Kampfjets des Manövers Air Defender 2023 sichten und fotografieren.

Einer der Ersten am Rand des Flugfelds ist Wolfgang Gaus. Um 9 Uhr steht er bereits mit seinem Wohnmobil nahe des Kreisverkehrs zwischen Klosterlechfeld und der Lechbrücke. Dort haben die "Planespotter" freie Sicht auf die Piste des Nato-Flugplatzes. Im Schatten des Wohnmobils lässt es sich gut aushalten. Ein warmer Wind bläst über das weite Feld. Fast wie Urlaub fühlt es sich an. Wolfgang Gaus hat einen Campingstuhl aufgebaut. Und wartet. Und wartet. Gegen 13 Uhr dann ein erster fotografischer Erfolg: Die F16-Flugzeuge der griechischen Luftwaffe kommen ihm vor die Linse seines 600-Millimeter-Teleobjektivs. Normalerweise fotografiert er auf Flugshows, sagt Wolfgang Gaus. Seine Flugzeugbegeisterung trägt er auch auf einem T-Shirt - es zeigt eine Transall. Lange Zeit war sie das Transportflugzeug der Bundeswehr. Die Ära ist seit einigen Jahren beendet, das Brummen am Himmel ist verstummt.

