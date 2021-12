Medele-Schäfer-Gruppe und Autohaus Allgäu fusionieren

Plus Die Medele-Schäfer-Gruppe und das Autohaus Allgäu schließen sich zum größten Anbieter in Schwaben und Oberbayern zusammen.

Die Medele-Schäfer-Gruppe ist auf Wachstumskurs: Vor wenigen Wochen schloss sich die Gruppe mit Hauptstandort in Weilheim mit der Wilhelm Baumann GmbH mit Sitz in Memmingen zusammen. Jetzt kommt es zur Fusion mit dem Autohauses Allgäu (Kempten).