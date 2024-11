Mehr als nur graue Tage: Ein Blick auf die schönen Seiten von Herbst und Winter

Dunkle Tage und frostige Nächte haben mehr zu bieten als den Winterblues – die kalte Jahreszeit hat nämlich zahlreiche positive Seiten: Herbst und Winter gönnen der Natur eine Pause. Und einem selbst. Manche Aktivitäten sind an die Kälte geknüpft. Und wer die Farben vermisst, darf sich auf die Woche freuen, in der die Region bunter wird als jedes Blumenfeld.

Wald und Böden erholen sich nicht nur in Schwabmünchen

Herbst und Winter geben dem Wald Zeit, sich zu erholen. „Die Bäume stellen die Saftproduktion ein und werfen das Laub ab“, sagt Roland Bock, erster Vorsitzender der Jägervereinigung Schwabmünchen. So gelangten die Bäume in einen Ruhemodus, der für die Regeneration notwendig ist. Auch Forstarbeiten, die für die Stabilität und Gesundheit des Waldes unverzichtbar sind, erfolgen vorwiegend im Winter. „Das Fällen von Bäumen sollte in der kalten Jahreszeit stattfinden“, erklärt Bock. Einerseits schütze man damit Vögel, die ab Frühling in den Bäumen nisten und brüten. Andererseits schone man den Boden. Ist der Waldboden feucht, ist der Zugang mit großen Maschinen und Fahrzeug kaum möglich. „Wenn der Boden gefroren ist, geht das leichter“, so Bock. Äcker und Beete profitieren ebenfalls vom Frost – wenn man umgräbt. Mischt man die gefrorenen Erdschollen der Oberfläche unter die darunterliegende Erde, wird der Boden „krümeliger“. Dadurch könne dieser im Frühjahr besser Feuchtigkeit aufnehmen, erklärt der Jäger.

Joy of missing out (Freude am Nicht-Dabeisein)

Während man im Sommer oft das Gefühl hat, etwas unternehmen zu müssen, lädt das Wetter im Herbst und Winter geradezu ein, einfach mal zu Hause zu bleiben. Neben dem „Einfach mal nichts tun“ bieten dunkle Abende die Möglichkeit, die gemütlichen Hobbys wieder aufleben zu lassen. Familien puzzeln zusammen, Stricken und Häkeln liegen wieder voll in Mode und die Leselust nimmt zu. Das merkt Sabine Engel-Seemiller, eine der Inhaberinnen der Buchhandlung „Der Buchladen“ in Gersthofen. „Da hat man eher die Muße, sich auf Texte einzulassen“, findet sie. Dass es vielen so geht, merke sie daran, dass mehr Kunden in den Laden kommen und etwas mitnehmen. Das beliebteste Genre ist der Krimi, genauer der „Cosy-Krimi“. Das heißt: nicht ganz so blutig, dafür gerne mit Humor. Und auch mehrteilige Familiensagen werden aktuell gerne gelesen. „Das hat was vom Weihnachtsdreiteiler“, vermutet die Inhaberin. Für die, die noch nicht wissen, was die nächste Lektüre sein soll, hat Engel-Seemiller einen Tipp: „Ich finde immer: Winterzeit ist Klassikerzeit.“ Egal ob Kafka, Rilke oder Weihnachtsklassiker – das alles könne man perfekt in der kalten Jahreszeit neu- oder wiederentdecken.

Icon Vergrößern Für den Ski-Club Königsbrunn startet die Skisaison schon im Oktober. Foto: Reinhold Radloff (Archivbild) Icon Schließen Schließen Für den Ski-Club Königsbrunn startet die Skisaison schon im Oktober. Foto: Reinhold Radloff (Archivbild)

Wintersport

Will man doch mal raus an die frische Luft, gibt es so einige Aktivitäten, die nur Herbst und Winter bieten. Die ersten Schlittschuhbahnen im Landkreis haben schon geöffnet und für manche Ski- und Snowboardfans ging es schon in der ersten Oktoberwoche los. Zum Beispiel für die Mitglieder des Ski-Clubs Königsbrunn, wie Martina Giller aus der Geschäftsstelle des Vereins verrät. Am 5. und 6. Oktober fuhren sie zum ersten Training auf den Pitztaler Gletscher. Seit August würden sich die Kinder darauf freuen und auch für sie sei es immer wieder ein Highlight. Im Tal sei es noch warm. Dann steige man in den Gletscherexpress. „Und dann ist man im Schneeparadies,“ schwärmt sie. Für die, denen eine Reise nach Österreich aber zu weit ist, hat Giller noch eine Empfehlung in der Region: Oberjoch im Allgäu. „Die haben einen total schönen Kinderbereich, auch für Kleinkinder.“ Die anspruchsvolleren Pisten liegen weiter oben am Berg. Und auch Ski-Profis kommen hier dank der Rennpiste voll auf ihrer Kosten.

Fasching ist nicht nur in Königsbrunn ein Winterhighlight

Wer denkt, dass Winter und Herbst trist und grau sind, hat noch nicht den Fasching in der Region miterlebt. Mit dem 11. November hat die Karnevalszeit offiziell begonnen und im neuen Jahr legen die Faschingsvereine mit ihrem bunten Programm los. Der Carneval Club Königsbrunn steckt schon mitten in den Vorbereitungen für die acht Veranstaltungen, die ab Januar geplant sind. Auf die Frage, welche Eventtipps der erste Vorsitzende Matthias Semmler für Faschingsfreunde hat, lacht er: „Es ist wirklich schwer zu sagen, was man nicht besuchen soll.“ Für den Carneval Club Fantasia sei natürlich die Inthronisation besonders. Da wird erst einmal das neue Programm gezeigt. Familien mit Kindern kommen beim Kinderfasching auf ihre Kosten. Aber auch das Frühschoppen kann er empfehlen. Neben Weißwurst und Bier, gibt’s Blasmusik und Showprogramm. Die Veranstaltungen finden alle drinnen statt, das Wunschkostüm kann man also trotz Kälte anziehen. Für die, die beim Faschingsumzug aber draußen unterwegs sind, verrät er mit Augenzwinkern einen Trick: „Darunter warm anziehen und der Klassiker: viel Trinken.“

Icon Vergrößern Im neuen Jahr startet das Faschingsprogramm des Carneval Club Fantasia mit der Inthronisation in Königsbrunn. Foto: Hermann Schmid (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im neuen Jahr startet das Faschingsprogramm des Carneval Club Fantasia mit der Inthronisation in Königsbrunn. Foto: Hermann Schmid (Archivbild)