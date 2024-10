Mit dem Vier-Baum-Konzept in die Zukunft

Saurer Regen, Luftverschmutzung und Fichten, die aussahen wie Christbäume im Februar: Vor 40 Jahren wurde der erste Waldzustandsbericht veröffentlicht. Das Ergebnis schockierte viele Menschen: Nach den Erhebungen war in den Wäldern um Augsburg jeder zweite Baum krank. Wie hat sich der Wald seitdem verändert?

Etwa 2.000 Hektar mit Fichtenbewuchs wurden in den vergangenen 40 Jahren im Staatswald in Mischwald umgewandelt. Der Brotbaum, wie die Fichte wegen ihres schnellen Wachstums und ihrer vielseitigen Verwendung oft genannt wird, war 1984 mit rund 70 Prozent die häufigste Baumart. Zuletzt waren es im Staatswald noch 56 Prozent, erklärt Silvio Mergner. Er leitet den Forstbetrieb Zusmarshausen der Bayerischen Staatsforsten, die im Landkreis Augsburg rund 14.000 Hektar Wald bewirtschaften. Mergner hat im Forstwirtschaftsplan noch mehr über den Zustand der Wälder damals herausgefunden. „Der landesweiten Entwicklung entsprechend treten auch im Bereich des Forstamtes Zusmarshausen neuartige Waldschäden auf“, hieß es 1989. Die Förster notierten, dass Laubbäume, insbesondere Eichen, „teilweise deutliche Vitalitätseinbußen“ zeigten. Von „mehr oder weniger starker Kronenverlichtungen bei Fichten und Tannen auf allen Standorten“ war zudem die Rede.

Förster: Früher hatten Menschen einen starken Bezug zum Wald

Das Waldsterben schockierte die Nation und veränderte das Umweltbewusstsein vieler Menschen. Das kann Dieter Erhard bestätigen. Er ist Revierleiter im Forstrevier Altenmünster und ist seit 40 Jahren im Dienst. In seinen ersten Berufsjahren sei der Bezug der Bevölkerung zum Wald stark gewesen. Das Waldsterben hätte die Menschen damals mehr als heute beschäftigt. Gegenwärtig berühre der Waldzustandsbericht mit immer drastischeren Werten die breite Gesellschaft weniger, so die Einschätzung von Dieter Erhard.

Tatsächlich bedeutet das Jahr eine Herausforderung für die schwäbischen Wälder. Die Niederschläge lagen laut Silvio Mergner deutlich über dem Mittel. Trotz dieser sehr guten Wasserversorgung seien Bäume von den Trockenjahren noch gestresst. Mergner: „Ein nasses Jahr reicht nicht für eine vollständige Regeneration.“ Es war gleichzeitig sehr warm, was Borkenkäfer begünstigte. Dazu kamen Extremwetter mit Hagel, Windwürfen oder Schneebruch. Und ein ganz neues Phänomen im Augsburger Land: Der schwere Hagel im August 2023 hatte zwischen Reinhartshausen, Straßberg und Konradshofen tausende Fichten stark in Mitleidenschaft gezogen. Etwa 400 Hektar Wald sind betroffen. Viele Fichten wurden dort geschwächt und bieten eine überdimensionale Angriffsfläche für Borkenkäfer - außer, die Bäume werden gefällt. Genau das passiert im Augenblick. Die Flächen, die noch nicht ausreichend im Voraus verjüngt sind, sollen im Anschluss wieder aufgeforstet werden. Die Krise birgt damit auch eine Chance: Denn der geforderte Waldumbau kann so schneller umgesetzt werden.

Versuchsreihen und Vier-Baum-Konzept

Der Umbau bleibt auch in den kommenden 40 Jahren für den gesamten Staatswald ein großes Thema. Damit allein ist‘s aber nicht getan, meint Mergner. „Wir müssen dennoch meines Erachtens zwei Dinge gleichzeitig tun, die auch generell im Klimaschutz die Devise sind – Klimaanpassung und Klimaschutz.“ Auch die Gesellschaft müsse ihr Möglichstes tun, um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Im Staatswald soll langfristig der Fichtenanteil weiter reduziert werden. Das Ziel sind weniger als 40 Prozent. Gleichzeitig sollen Mischbaumarten gefördert werden – über Naturverjüngung und gezielte Pflanzungen. Mergner: „Wir verfolgen ein Vier-Baum-Konzept: Je Waldbestand streben wir mindestens vier Baumarten an. Dabei achten wir vor allem auf heimische, auch seltenere heimische Baumarten und machen langfristig angelegte Versuchsreihen, bevor wir neue Baumarten tatsächlich in der Praxis pflanzen.“

Den Weg zum Zukunftswald selbst erleben

Wie der Wald der Zukunft entstehen könnte, wird jetzt am südlichen Ortsende von Anhausen gezeigt. Dort zeigen neun Stationen auf einem etwa ein Kilometer langen Rundweg, was nötig ist, um die Wälder fit zu machen. Es geht um die klimatische Situation, gefährdete Fichtenbestände und auch um eine Salamitaktik: Wie lässt sich in der Gegenwart der Waldumbau scheibchenweise für die Zukunft umsetzen? Auf dem Weg lernen die Besucher auch die „Anhauser Zeitmaschine“ kennen und stehen am Ende vor einem jungen Laubwald. Ein Spaziergang auf dem „Weg zum Zukunftswald“, der im Rahmen der Initiative Zukunftswald vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten umgesetzt wurde, lohnt sich auch für alle, die keinen Wald besitzen. Sie können erleben, dass Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer sowie Forstexperten viel Planung und Arbeit investieren, um zukunftsfähige Wälder für alle zu schaffen. Der Startpunkt befindet sich am Ende des Karl-Endröß-Wegs direkt an der Sportanlage des SSV Anhausen.