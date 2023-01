Landkreis Augsburg

Sind Skikurse noch zeitgemäß? Das sagen Vereine und Skischulen

Manuela Demharter (rechts) betreibt seit 17 Jahren eine Skischule in Schwabmünchen. Auch ihre Tochter Kim (links) ist als Skilehrerin dabei.

Plus Trotz Schneemangels und Klimakrise werden im Augsburger Land Kinder-Skikurse angeboten. Wie ist die Nachfrage und hat das eine Zukunft? Wir haben nachgefragt.

Von Norbert Staub

Sie sind nach wie vor beliebt, die Skikurse, die Vereine oder Skischulen vor allem für Kinder anbieten. Generationen von Mädchen und Buben aus dem Augsburger Land haben dort das Skifahren gelernt. Aber meist war es in den letzten Jahren so wie in dieser Saison: zu warm, zu wenig Schnee - die Klimaveränderungen machen auch den Wintersportfreunden zu schaffen. Wie reagieren die Anbieter? auf die veränderten Rahmenbedingungen?

