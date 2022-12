Energiekrise

07:48 Uhr

Unbeheizte Lifte und höhere Preise: Skisaison im Krisenwinter – geht das?

Die ersten Skifahrerinnen und Skifahrer, die in dieser Saison auf dem Zugspitzplatt unterwegs sind. Die Preise für Tickets sind um zehn Prozent gestiegen.

Plus In Zeiten von Inflation und Energiekrise hat in Bayern die Skisaison begonnen. Einiges wird anders sein. Worauf sich Wintersportler einstellen müssen.

Von Stephanie Sartor

Unten, im Tal. Nieselregen. Kurz vor acht. Die Seile der Zugspitzbahn verschwinden im nebligen Nichts. Kein Kaiserwetter, wahrlich nicht. Eine Handvoll Hartgesottener steht an der Talstation, wartet auf die erste Fahrt des Tages, die sie hinauf zur Zugspitze bringen wird. Hinauf zum Schnee. Und dann hinein ins Skigebiet. Start in die Saison – in eine ganz besondere.

