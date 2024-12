Weihnachtswetter im Landkreis: Es kann weiß werden

An Weihnachten soll das Augsburger Land weiß sein. Das verrät Jürgen Schmid, von Wetterkontor. Im Laufe der Nacht zu Heiligabend geht der Regen vom Vortag in Schnee über. Pünktlich zu Weihnachten sei die Chance hoch, dass es weiß wird. „Je mehr man Richtung Alpen gelangt, desto mehr Schnee wird es geben.“ Zur Freude aller Ski- und Snowboardfans. Denn damit ist auch gutes Skiwetter garantiert, da viel Neuschnee in den Alpen gefallen ist. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kommt noch eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Sonne hinzu. Also perfekt für eine entspannte Abfahrt. Dabei heißt es: Je höher der Berg, desto eher liegt Schnee.

Weihnachtsfeiertage bleiben eher trocken im Augsburger Land

Durch die Temperaturen um null Grad besteht aber auch Gefahr durch überfrierende Nässe. „Besonders durch Frost in der Nacht und feuchtes Wetter am Tag. Sonst bleiben die Weihnachtsfeiertage trocken.“ sagt Schmid weiter. Besonders in den frühen Morgenstunden sollte man daher vorsichtig auf den Straßen sein. Besser also langsam ans Ziel im Weihnachtsverkehr bewegen. Das gilt auch zu Fuß. Gerade ältere Menschen sollten hier auf rutschige Wege achten.

Und wie geht es weiter mit dem Weihnachtswetter? „Der Wind legt sich an Heiligabend im Laufe des Tages und verspricht so ruhiges Wetter auch für die folgenden Tage“, verrät Schmid. Das heißt aber auch: Es besteht nur einmal die Chance auf weiße Weihnachten und zwar am 24. Dezember. Dafür kann dann in den kommenden Weihnachtsfeiertagen die Sonne ab und zu durchscheinen. Auch außerhalb der Alpen soll es im Augsburger Land am zweiten Weihnachtsfeiertag sonnig zugehen. Einem entspannten Spaziergang steht also nichts im Wege. Gerade nach dem Stress der Vorweihnachtszeit könnte dies eine willkommene Abwechslung sein. Mehr Schnee gibt es laut Schmid immerhin in den Alpen. Der ein oder andere mag diese Chance auf einen Ausflug in die Berge nutzen, um der Weihnachts-Feierei zu Hause zu entfliehen.