Wie der Landkreis Augsburg Plastik im Biomüll vermeiden will

Plastik im Biomüll bereitet den Verantwortlichen für die Abfallwirtschaft im Augsburger Land Sorgen. Was sie dagegen unternehmen wollen.

Immer wieder finden sich in der Biotonne Plastikrückstände. "Das größte Problem im Biomüll sind sogenannte kompostierbare Biomüllbeutel aus Kunststoff", sagt Tanja Karaman, Pressereferentin beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg. Denn diese Müllbeutel zersetzen sich zwar nach mehreren Monaten, doch die braune Tonne wird vorher geleert, sodass sich die Müllbeutel in den Rechen der Sortieranlage bei der Abfallverwertungsanlage Augsburg verfangen. "Die Beutel werden zerfetzt und dann geraten Mikroplastik-Teilchen in die Komposterde. Weil die Teilchen so klein sind, können sie nicht mehr aussortiert werden. Deshalb haben sie im Biomüll nichts zu suchen", so Tanja Karaman: "Auch alle anderen Müllbeutel aus Kunststoff sind im Biomüll tabu, genauso Blumendrähte, Kleintier- und Katzenstreu sowie sonstiger Restmüll."

Um die Bürgerinnen und Bürger zu motivieren, dass sie genauer hinschauen, wenn sie Dinge in die braune Tonne werfen, nehmen der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg, die Stadt Augsburg und der Landkreis Aichach-Friedberg als gemeinsame Region an der bundesweiten "Biotonnen-Challenge" teil. Es geht darum, den Menschen aufzuzeigen, dass in den Bioabfall kein Plastik, Glas, Metall oder andere Fremdstoffe gehören. Die Region, die bei der Challenge am besten abschneidet, wird von der Aktion Biotonne Deutschland, dem Bundesumweltministerium, dem Naturschutzbund Deutschland und anderen Verbänden ausgezeichnet.

Biotonnen-Challenge im Landkreis Augsburg läuft bis Mai 2024

Im Rahmen dieser Aktion, die bis Mai 2024 läuft, werden die Bioabfälle ausgewählter Gebiete auf deren Fremdstoffanteile untersucht. So wird nach einem Jahr deutlich, ob das Verhalten der Menschen positiv beeinflusst werden konnte. In den kommenden Monaten werden Posts auf den Social-Media-Kanälen der Stadt und des Landkreises Augsburg sowie des Landkreises Aichach-Friedberg auf die Biotonnen-Challenge aufmerksam machen. Außerdem informieren die Kommunen online auf ihren Internetseiten zum Thema Biomüll.

Zahlen, wie hoch der Anteil des Plastikmülls in der Biotonne ist, liegen dem Abfallwirtschaftsamt nicht vor. "Das wird sich aber in den nächsten Wochen ändern, wenn die ersten Ergebnisse der Biotonnen-Challenge da sind", so Tanja Karaman. Bereits seit Oktober 2022 sind ausgewählte Müllfahrzeuge im Augsburger Land mit Detektoren ausgerüstet, die Alarm schlagen, wenn sich Metall im Biomüll befindet. Wenn das passiert, wird die Tonne nicht geleert. Auf Plastikteile schlagen diese Detektoren nicht an. Tanja Karaman: "Der Plastikmüll ist bei den Biotonnen das größere Problem. Deshalb versuchen wir es jetzt auf diesem Weg."

Sanktionen haben diejenigen, in deren Biotonne Plastik festgestellt wird, nicht zu befürchten, sagt die Pressereferentin des Abfallwirtschaftsamts: "Es kann aber sein, dass wir die Biotonne nicht leeren, wenn wir dort Plastikmüll entdecken."